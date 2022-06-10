女酒後心情不好站頂樓女兒牆　警消勸說驚險救援畫面貨

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子10日清晨在龜山區某大樓10樓頂樓女兒牆，不時站立不時坐著，路人察覺後趕緊向119報案處理，警方與消防人員趕抵現場時，發現女子混身酒氣，消防人員則在下方架設氣墊與雲梯車待命救援，警消人員好言相勸，趁機拉住女子左手，瞬間拉回女兒牆旁，所幸並無大礙，消防人員將其送醫就醫，解除一場虛驚。

桃園市消防局指出，今天清晨5時許獲報，位於龜山區某大樓10樓頂樓屋簷處有1名女子疑似尋短站立在女兒牆與屋簷交界處，消防局派遣第一大隊坪頂分隊與龜山分隊出動4台消防車、1輛救護車與勤務車，消防人員共14人到場搶救。

▲桃園市龜山區一棟大樓10日清晨1名女子突然站立10樓女兒牆上，消防人員緊緊抓住女子右手拉回牆內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員與龜山警方到場時，女子站立於頂樓女兒牆與遮陽板間，隨時可能會墜樓，女子情緒不穩，身上有明顯酒味，情況相當危急。

消防人員在1樓處架設氣墊，並出勤雲梯車待命，消防人員向女子勸說，趁其往裡靠時，瞬間抓住女子拉進女兒牆內，過程中，女子一度想放手，所幸消防人員單手先緊抓住女子右手順利拉進牆內完成救援任務。

▲桃園市龜山區女子欲跳樓獲救後，消防人員送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方查出，女子年約30餘歲，疑似酒後導致情緒不穩，才有想跳樓念頭，救護人員初步檢視，女子身上並無明顯外傷，後續仍將女子送往林口長庚醫院就醫，解除一場虛驚。



坪頂消防分隊分隊長江宗晏呼籲，民眾遇到低潮或瓶頸時，請透過社會協助或撥打衛福部免付費安心專線：0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助與專業心理諮商尋求解決之道，幫助自己與協助親友渡過難關。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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