夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

▲台南市警六分局員警、消防分隊據報趕赴現場，聯手破門奪刀將陳男強制送醫，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40多歲陳姓男子，在住處與前妻因感情問題進行談判時，陳男突情緒失控，手持生魚片刀將自己反鎖房內，前妻發現報警後，市警六分局員警、消防分隊據報趕赴現場，聯手破門奪刀將陳男強制送醫，避免憾事發生。

警員嚴士傑、藍志鵬於5月14日晚上接獲勤指中心通報，南區金華路一段有民眾持刀鎖在房內，警方接獲報案後至場了解，查出係1名女子報稱其前夫與她因感情問題談判，過程中陳男因飲酒及情緒失控，忽然衝去拿了1把長達24公分生魚片刀，後自行反鎖房內，女子因怕陳男有生命危險而報警。

警方到場後，發現陳男將自己反鎖房內，警方於門口苦口婆心勸導其開門無果，警方後請其前妻撥打視訊電話了解房內情形，發現陳男持刀作勢要剖腹自傷，情況危急。現場警消考量符合緊急避難情境，並經過女子同意破門而入，員警藍志鵬先以辣椒水控制陳男、員警嚴士傑立即以警棍奪下陳男手中生魚片刀，警消聯合將情緒不穩之陳男管束後，強制送往醫院就治，警方後續也將通報台南市衛生局對陳男接續進行關懷。

市警六分局分局長許敏能表示，警察執勤常會處理到民眾尋短案件，這次警方到場後能正確判斷現場狀況，及時破門奪刀，抓緊救人的片刻成功挽救民眾生命表達嘉勉，同時提醒大眾應尊重生命，如有憂鬱念頭可撥打1995自殺防治專線，若身邊有自殺傾向之家人、朋友，應給予適度關心，以免憾事發生。

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