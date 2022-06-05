台東成功溺水意外！男潛水捕海膽失蹤　警消尋獲已無意識

▲警消尋獲溺水男子時，男子已無生命跡象。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣成功鎮5日發生一起溺水意外，1名男子到小馬海灘潛水捕撈海膽失聯久未上岸，經警消出動搜尋，在男子下水處附近打撈上岸，不過男子已無生命跡象，經送醫急救仍告不治。

海巡署第十巡防區指揮部118服務專線，5日11時46分接獲民眾報案，表示其爺爺於10時許在小馬海灘潛水捕撈海膽時失聯未上岸，請求協助救援。

海巡單位獲報立即通知新港、金樽安檢所、第一機動巡邏站及無人機區隊攜帶相關救援裝備前往現場實施救援，同時聯繫第十五海巡隊海巡艇並協同成功消防分隊等單位前往救援。

▲海巡人員及消防隊在岸邊接續進行CPR，但仍是回天乏術。

海巡人員抵達現場後，於12時20分在溺者下水處岸際左側約150公尺海面上，發現溺水男並將他拖上岸，但男子已呈現無意識狀態，海巡人員及成功消防分隊接續進行CPR心肺復甦術，再急送台東醫院成功分院搶救仍回天乏術。

警方表示，溺水男子姓鍾年約70歳，台東縣成功鎮人，已依相關規定報請台東地檢署辦理相驗事宜。

東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾從事潛水活動時，應有人員陪同，勿獨自潛水，以及隨時注意天氣狀況，以維自身安全；如發現任何危難，請立即撥打118服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。