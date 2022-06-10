1922沒公權力？　曾銘宗曝證據「打臉」陳時中：認知作戰抹黑新北

▲國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診不治，恩恩爸質疑1922專線涉延誤轉送，但衛福部長陳時中澄清「1922不具公權力」，引發關注。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（10日）出示法條證據「打臉」說，「1922有行政責任，也有刑事責任」，根據《行政程序法》和《刑法》規定，受託行使公權力的團體，在委託範圍內視為行政機關。

國民黨團今天上午舉行「陳時中確認並無延誤就醫！新北市政府卻遭惡整清算！請行政院調查基隆2歲童延誤就醫死亡案」記者會。黨團首席副書記長李德維表示，儘管陳時中強調「沒有延誤就醫」，新北市政府卻遭惡整清算，防疫工作成為政治鬥爭和鋪天蓋地的追殺，且陳時中昨天竟然「甩鍋」說1922是外包單位、沒有公權力，攸關人民生命的專線竟然是外包，民眾打1922有意義嗎？

曾銘宗也列舉法條指出，根據《行政程序法》第二條及第十六條，行政機關得依法規將其權限的一部分，委託民間團體或個人辦理，受託行使公權力的個人或團體，在委託範圍內視為行政機關；而根據《刑法》第十條，受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關公共事務者，稱公務員。

曾銘宗表示，根據法規，1922不僅有公權力，也是刑法所稱的公務員，當然有行政責任和刑事責任，陳時中「搞錯了」，應認真一點，回答問題前可先問問法務部門。他批評，現在疫情嚴重、染疫死亡人數又破新高，但恩恩事件中央政府還在打選戰，更發動認知作戰，抹黑地方政府，國民黨團給予嚴厲譴責。