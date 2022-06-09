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朱立倫提「親美不親中」　他批最爛黨主席：路線跟蔡英文有何區別？

▲▼朱立倫拜會美國眾議員Steve Chabot、Don Bacon、Lisa McClain、Ruben Gallego、Michelle Steel。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲朱立倫拜會美國眾議員Steve Chabot、Don Bacon、Lisa McClain、Ruben Gallego、Michelle Steel。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫在訪美期間，拋出「親美反共」議題，並稱「九二共識是沒有共識的共識」，對此，前立委邱毅批評，朱立倫轉向「親美遠中」，與蔡英文「親美抗中」沒有什麼差別，「朱立倫註定要在美國受冷落，黯然神傷的回轉台灣，從此黨主席不僅是令不出黨中央，可能還令不出主席辦公室，成為史上最爛的黨主席！」

朱立倫率團赴美訪問，針對「九二共識」問題，朱於華府引用前總統陳水扁名言，稱九二共識為「沒有共識的共識」，似有刻意淡化兩岸關係敏感性，引發討論。

對於朱立倫的說法，邱毅指出，朱立倫去美國強調國民黨絕對親美，並且否認國民黨親中，還説親中是民進黨抹黑國民黨的説法，這兩項表述合在一起，證明朱立倫帶領的國民黨已改變「親美和中」的路線，轉向「親美遠中」，與蔡英文的「親美抗中」路線，已沒有什麼差別。

邱毅表示，何況朱立倫也迴避了九二共識，他顯然怕碰觸「一個中國」和「共謀統一」，更畏懼「一國兩制」如猛虎。九二共識是兩岸和平發展的定海神針，朱立倫迴避九二共識，還怎麼促成兩岸和平發展。

邱毅指出，朱立倫此行應該使大陸不再對其存在幻想，但他也勢必得不到美國的青睬。朱立倫説國民黨在兩岸關係要做「穩定器」，而不是「引爆器」，問題是美國從川普到拜登，要的就是引爆器，所以美國才會選擇蔡英文，因為蔡英文願意扮演會咬人的惡犬，聽美爹號令來引爆兩岸的衝突。

邱毅批評，朱立倫迄今還搞不懂，「夢想充當不咬人的寵物狗，妄想做穩定器，這怎麼會符合美國的需求，又怎麼能得到美國的青睬？」

邱毅表示，朱立倫註定要在美國受冷落，黯然神傷的回轉台灣，成為照鏡子兩面不是人的豬八戒，「從此黨主席不僅是令不出黨中央，可能還令不出主席辦公室，成為史上最爛的黨主席。孫子兵法說知己知彼 百戰不殆，朱立倫既不知己，又不知彼，又豈能不敗？」

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