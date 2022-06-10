憂《蘋果》新東家中資疑慮　藍綠都喊要徹查：攸關媒體獨立

▲台灣《蘋果》總部。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台灣《蘋果新聞網》日前正式發出聲明，已找到新東家並完成交接，傳出是被直播平台17Live創辦人潘杰賢、港商黃浩聯合收購。不過，民進黨立委林楚茵今（10日）質疑，該案依法必須送案審查，但根本還沒送到投審會，難道是先發聲明「霸王硬上弓」？國民黨立法院黨團總召曾銘宗也說，此事攸關媒體是否能獨立，請政府釐清是否有中資。

林楚茵今天上午在民進黨團記者會受訪說，蘋果新聞網是港資在台灣的分公司，依法必須送案到投審會審查，但根據經濟部商業司、投審會資訊，目前買方尚未送案，案子還沒有送進來，「難道先發聲明，就可以霸王硬上弓、完成買賣交易嗎？」

林楚茵強調，香港《蘋果》被清算是因為《國安法》，《蘋果》創辦人黎智英至今都還在監獄裡面，現在要買台灣《蘋果》的真正買家是誰？是到監獄裡面跟黎智英談過了嗎？她直指，在《蘋果》聲明中無法釐清這些疑點，呼籲經濟部、國安單位徹查這筆交易，好好釐清是否為「假港資真中資」。

曾銘宗則在國民黨團記者會受訪表示，《蘋果》賣給誰關係到中華民國的媒體能不能獨立，因為媒體是第四權，非常重要，「有沒有中資，或者其他我們懷疑的外資，請政府依法釐清」，有的話，當然不能成為台灣媒體的股東，但若沒有的話，就請還給當事人一個事實。