長新冠QA終極懶人包！9大症狀曝光　「腦霧這樣吃」有解

▲有不少染疫康復者反應出現「腦霧」後遺症，記憶力衰退。（資料照，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／整理報導

國內這波疫情已釀260萬人感染，而各國陸續有研究指出，感染者在康復後數月出現疲倦、咳嗽、肌肉無力、腦霧（認知功能減退，記憶力、注意力及理解力下降）等後遺症。根據指揮中心公布「Covid-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」最新收案人數，共有787人就診，通報症狀多元。關於「長新冠」相關問題，《東森新媒體ETtoday》統整終極懶人包，帶你一次看懂。

Q1：什麼是「長新冠」？

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A1：世界衛生組織（WHO）將長新冠定義為確診新冠肺炎後，「持續至少2個月至數年」、「無法通過其他診斷加以解釋」的症狀。至於台灣，目前針對長新冠還沒有明確定義。

Q2：台灣目前有多少人出現長新冠？

A2：衛福部今年2月開設「Covid-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，截至6/8日共有787人就診，以台北市420例最多、新北市201例次之，其他縣市相對少。民眾染疫後若出現相關症狀，都可在染疫康復者門住診掛號，由胸腔科或復健科等整合照護團隊進行相關的檢查與治療。

Q3：長新冠可能出現哪些症狀？

A3：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從目前收案個案來看，確診後解隔病人可能出現9大症狀，包括呼吸道、掉髮、紅疹；另外也有憂鬱、焦慮、失眠等，還有先前出現的腦霧等神經認知功能症狀；心悸、胸痛等也是常見後遺症。

Q4：哪些人染疫後容易出現長新冠？

A4：胸腔科重症醫師黃軒根據英國研究發表在國際期刊《Nature》的文章提到，以美國、英國及瑞典的患者進行分析，染疫第一週內，有超過5個症狀（頭痛、疲憊、聲音沙啞、肌肉痠痛和呼吸困難）以上的病人，日後發生長新冠風險高出3.53倍；年紀太大、女性也易得長新冠，比男生高近1.6倍的風險。

另外，黃軒也提到澳洲研究，抽菸者容易惡化長新冠症狀，因為抽菸含有的大量化學物質，加強了全身發炎反應，這也包括了在確診後、恢復後，而持續抽菸會使原本腦血管疾病因新冠病毒感染後，引發反覆發炎，進而加深長新冠惡化。

美國CDC研究發現，確診後曾住院或重症患者、確診前患有其他疾病、未接種新冠疫苗者、確診時曾出現多系統發炎症候群（MIS-C）患者，以及受到醫療資源不均影響的弱勢族群，都較容易出現後遺症。

Q5：出現長新冠的機率？

A5：中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉依據既有的臨床、病理學文獻，合理推論Omicron的長新冠應該會遠比其他變異種低。根據英國國家統計室長期追蹤調查，最新的6月1日與5月6日的兩份報告，顯示Omicron感染者罹患長新冠的比例是7.1％；施打3劑疫苗後，感染Omicron變異株分型BA.1及BA.2各有約8%及9%的長新冠患者。

另外，根據一篇未經同儕評審的日本研究也顯示，Omicron的長新冠比例是5.6%，遠遠低於delta的55.6%。

▲醫師指出，兒童出現長新冠比例很低。（示意圖／記者姜國輝攝）

Q6：兒童出現長新冠的機率高嗎？

A6：馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，兒童長新冠比例也非常低，就算要比較染疫前後身體狀況，也一定要有對照組。

Q7：長新冠出現「腦霧」該怎麼辦？

A7：南投醫院營養師黃淑敏指出，腦霧會導致認知功能減退，患者恐出現記憶力、注意力及理解力下降等情形；而大腦能量來源是葡萄糖，組織腦部、促進腦部發達所需要的是蛋白質及脂質，維生素B群中B1、B2、B3跟葡萄糖代謝有關，B6、泛酸及葉酸則跟神經傳達物質合成有關，富含DHA、EPA的食物也可幫助健腦，促進腦部活化、情報傳遞與幫助記憶力並提升注意力。

黃淑敏表示，若要幫助大腦神經傳遞物質能夠順利，可食用富含維生素B群及DHA、EPA、大豆與堅果的食物；許多研究指出，目前世界公認最健康的飲食型態之一的「地中海飲食」，有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱症狀等，包括大量蔬菜、豆類、水果、堅果、橄欖油、全穀類、適量魚類、適量乳製品（起司）、少量肉類，家禽類及飽和脂肪酸。

黃淑敏說，在歐美的地中海飲食還包括搭配適量紅酒，但國人並不是每人都有飲用紅酒的習慣，建議可用茶來代替；此外，也建議可補充蛋類食物，建議一天可食用一顆蛋，除了補充蛋白質和許多營養素，如維生素B2、B12，其豐富的卵磷脂也是大腦和神經系統不可或缺的營養素。

▲營養師教你地中海飲食這樣吃。（圖／營養師高敏敏授權提供）

Q8：染疫康復後感覺喘、呼吸不順，該怎麼辦？

A8：根據《潮健康》採訪聯安診所心臟血管內科主任施奕仲建議，可透過循序漸進的有氧運動，每日10～15分鐘的快走、慢跑、開合跳、有氧韻律或飛輪等有氧運動開始，逐步增加運動強度至有效運動，成年人心跳達每分鐘120次、65歲以上長者每分鐘100次，有助促進肺活量、改善呼吸不順。一旦染疫後3個月症狀未改善，則建議就醫進一步檢查。

►完整內容看這邊：染疫後「失眠」怎緩解？ 呼吸不順、容易喘如何改善？ 新冠確診者必知「5大問題」

Q9：染疫後出現失眠，有哪些方法可緩解？

A9：根據《潮健康》採訪聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，一旦因壓力、焦慮等因素失眠，可先試著用正念、冥想方式調整情緒；若是染疫後因其他生理症狀所引起，建議與醫師討論是否需用藥治療。另外，佈置舒適的睡眠環境，如燈光別太亮、播放紓壓音樂、睡前勿使用3C產品，避免藍光過度刺激大腦，使其更焦慮緊繃。

Q10：染疫康復後出現長新冠，有何管道可求助？



A10：新冠肺炎感染後遺症樣態多元，近來國內外研究及病例陸續發現，無論輕重症，甚至無症狀患者，都可能出現乏力、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺障礙、記憶力減退等持續性症狀。衛福部也於去年底開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，以胸腔科主責，協助患者度過漫長復健路。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞另提到，若民眾感染新冠肺炎後出呼吸喘等後遺症，醫師會做相關X光檢查，判斷是否出現肺纖維化情形，也會開立支氣管擴張或減輕肺纖維化的藥物，呼籲有相關症狀的民眾，可到康復者門診請專業醫師評估追蹤。

►長新冠整合門診「醫院名單、看診時段及諮詢窗口」