周末小確幸！超商連3天「霜淇淋買1送1」　不限口味吃到爽

▲全家限時3天霜淇淋買1送１ 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

霜淇淋買1送1肯定要衝！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」的全家超商，驚喜宣布祭出連3天「霜淇淋同品項買1送1」，不限口味直接吃到爽，即日起至6月12日限時開跑；另，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」今（10）日也有「全品項第2杯10元」等吃，冰控們不能放過。

▲全家近日找來嵜本SAKImoto推出聯名「蜜蜜開心果霜淇淋」。

全家祭出周末限定「Fami!ce霜淇淋同品項買1送1」優惠活動，即日起至6月12日祭出連3天無論是想吃經典口味，還是近日與嵜本SAKImoto聯名的「蜜蜜開心果霜淇淋」通通有買1送1，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲COLD STONE今天有「全品項第2杯10元」。（示意圖／記者蕭筠攝）

另，COLD STONE今（10）日限時1天也於全台直營門市、7-11xCOLD STONE複合店祭出「全品項第2杯10元」優惠，直營店限中杯以上、複合店則為全品項，且該優惠活動至今年年底固定於每月10日限定登場，先筆記下來。

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