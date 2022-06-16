　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超療癒公仔、大眼風扇必收！超商最新「小小兵集點」開跑了

▲▼全家最新小小兵集點活動開跑。（圖／業者提供）

▲小小兵軍圖進攻超商了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超療癒黃色軍團來襲！為迎接《小小兵2：格魯的崛起》電影即將於暑假登場，就有超商搶先推出一系列超可愛小物，包括抱枕玩偶、隨身風扇等，還有超欠收的9款公仔，一次就能擁有凱文、史都華、托托、功夫蘿蔔等角色，鐵粉肯定要收藏，即日起至7月12日限時開放集點加價購。

▲▼全家最新小小兵集點活動開跑。（圖／業者提供）

▲公仔系列一共有9款造型選擇。

全家最新「小小兵夏日大閱兵」集點加價購活動開跑了，這次以人氣角色托托（Tomy）、凱文（Kevin）、史都華（Stuart）、蘿蔔（Bob）搭配各種逗趣姿勢，推出7項全新療癒商品，首推「MEA小小兵系列」公仔，一共有9款造型等收藏，特意選用電影中經典場景、角色設計，分別為凱文、史都華、托托、原始人凱文、埃及史都華、功夫史都華、功夫凱文、功夫蘿蔔，每位角色皆搭配不同造型，可愛程度爆表，提醒其中手抱玩具熊提姆的「蘿蔔款」須單獨購買。

▲▼全家最新小小兵集點活動開跑。（圖／業者提供）

▲加碼收多款居家、生活小物。

除外還有多款居家、外出生活小物等收，包括夏日必備造型風扇有「小小兵迷你頸掛風扇」及「小小兵超靜音隨身風扇」，2款風扇皆提供3段式調節風力功能，還可放在桌面上使用，走到哪吹到哪，實用性超高，以及超Q「小小兵搖擺掛鐘」、「小小兵翻轉玩偶」、「小小兵蛋型保溫杯」共2款、「小小兵網格收納袋」共2款，即日起至7月12日限時開放集點加價購，狂粉可要把握機會搶一波。

▲▼史努比x故宮限量周邊。（圖／7-11提供）

▲▼7-11開賣預購「史努比X故宮」最新9款限量周邊。

▲▼史努比x故宮限量周邊。（圖／7-11提供）

除了超可愛黃色軍團外，7-11近日也強勢開賣超Q「史努比x故宮」全新9款限量周邊，首推「故宮Snoopy掃地機」，一共有神、蓮花溫碗及宗周鐘3種造型，且一台就擁有掃地、吸塵拖地三合一功能，可360度旋轉清空死角，絕對是做家事最可愛的小幫手。

還有外出必備「故宮Snoopy行動電源」，提供神、翠玉白菜、番蓮紋、宗周鐘共4種造型選擇，且可同時充3台設備，適用於大多型號手機及平板等數位產品，最後的「故宮SnoopyPD充電器」則分為山水泡泡、剔紅花卉以及轉轉夥伴造型，兼容蘋果、安著系統設備充電，還有LED面板顯示電壓、電流，即日起至7月5日開放ibon預購。

【你可能也想看】

►先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►跟著喝準沒錯！外送最夯「10大手搖飲」出爐　品牌、飲料一次看

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
殺夫恐怖現場！台南人妻熱水潑臉　持菜刀狂砍胸部
具俊曄單膝下跪求婚大S！　浪漫過程曝光
警自戕疑遭霸凌　所長惡劣影片曝！辱下屬「為何不自殺」
孽子縱火8死！　起火第一瞬間畫面曝光
一把火燒死8親人！　里長評兇嫌：很乖、為人很客氣
快訊／不是洗碗衝突！　冷血孽子縱火原因曝
逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯　8牌位旁放1物
輪胎行8死3分鐘影片曝！恐怖大火吞房　孩童淒厲喊媽媽
跟柯以柔一樣被騙！前主播分手才知家暴男「謊報台大碩士學歷」
4歲女童誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

超療癒公仔、大眼風扇必收！超商最新「小小兵集點」開跑了

4大超商「618購物節優惠」快看！美式23元、拿鐵28元　精品下殺2折起

荷包不用忍了！網購618折扣狂降　各大平台優惠整理一次看

超商限定！「史努比x故宮」9款限量周邊來了　掃地機、行動電源超Q

智慧連結APP＋超穩龍骨車架　YAMAHA NMAX登新約會神器

美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

侯友宜四度上東森農場賣文山包種茶　王令麟力挺東森幣買氣旺

4大超商「自備環保杯折5元」上路時間出爐！　這家每月1日狂省7元

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

超療癒公仔、大眼風扇必收！超商最新「小小兵集點」開跑了

4大超商「618購物節優惠」快看！美式23元、拿鐵28元　精品下殺2折起

荷包不用忍了！網購618折扣狂降　各大平台優惠整理一次看

超商限定！「史努比x故宮」9款限量周邊來了　掃地機、行動電源超Q

智慧連結APP＋超穩龍骨車架　YAMAHA NMAX登新約會神器

美式賣場祭出「類雙11」優惠！新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

侯友宜四度上東森農場賣文山包種茶　王令麟力挺東森幣買氣旺

4大超商「自備環保杯折5元」上路時間出爐！　這家每月1日狂省7元

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

英智庫警告：中俄悄悄開闢「北極新戰場」　西方該醒了

他問「高速公路開幾公里才要休息」？網：有無這配備是兩個世界

拿塞爾提克和勇騎大戰相比　格林：是對詹皇不尊重

逆子前例！翁仁賢放火「燒死6至親」　死刑槍決前嗆：我會輪迴追殺

口味任選！美國人氣冰淇淋「桶裝冰買1送1」限時1天搶囤

BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　一瓶完勝高級臉

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

「肥肉派」料理太誘人　蔡尚樺不理評審搶先吃

爆炒鴨骨＋大蒜是絕配！士林人大推「冠軍烤鴨」排隊人潮站滿巷口

「衛福部1個月前就知黑心快篩」鐵證曝光　國民黨團：陳時中下台

消費熱門新聞

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

超商用「自備飲料杯現省5元」即起登場

超商限時2天指定美式、拿鐵買2送2

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

4大超商「618購物節優惠」一次看

超商限定「史努比x故宮」9款限量周邊

亞太首創超商購卡10分鐘開通

網購618折扣狂降　各大平台優惠一次看

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

智慧連結APP＋超穩龍骨車架　YAMAHA NMAX登新約會神器

「金家ㄟ」最新9款超商聯名開吃

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗

更多熱門

相關新聞

超商限定「史努比x故宮」9款限量周邊

超商限定「史努比x故宮」9款限量周邊

史努比粉絲快看過來！就有超商推出「史努比x故宮」9款聯名周邊，主打史努比肖像為主，結合翠玉白菜、番蓮紋等故宮經典圖騰，打造超實用的掃地機、行動電源以及充電器，即日起開放預購，粉絲一定要全套收藏。

男友幫買超商咖啡！她結帳完震驚「每天多拿50元」

男友幫買超商咖啡！她結帳完震驚「每天多拿50元」

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

「金家ㄟ」最新9款超商聯名開吃

「金家ㄟ」最新9款超商聯名開吃

鼓勵股東用電子投票推動多管齊下

鼓勵股東用電子投票推動多管齊下

關鍵字：

超商集點全家小小兵7-11史努比

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

新竹8死火警今早最新畫面曝

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面