超療癒公仔、大眼風扇必收！超商最新「小小兵集點」開跑了

▲小小兵軍圖進攻超商了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超療癒黃色軍團來襲！為迎接《小小兵2：格魯的崛起》電影即將於暑假登場，就有超商搶先推出一系列超可愛小物，包括抱枕玩偶、隨身風扇等，還有超欠收的9款公仔，一次就能擁有凱文、史都華、托托、功夫蘿蔔等角色，鐵粉肯定要收藏，即日起至7月12日限時開放集點加價購。

▲公仔系列一共有9款造型選擇。

全家最新「小小兵夏日大閱兵」集點加價購活動開跑了，這次以人氣角色托托（Tomy）、凱文（Kevin）、史都華（Stuart）、蘿蔔（Bob）搭配各種逗趣姿勢，推出7項全新療癒商品，首推「MEA小小兵系列」公仔，一共有9款造型等收藏，特意選用電影中經典場景、角色設計，分別為凱文、史都華、托托、原始人凱文、埃及史都華、功夫史都華、功夫凱文、功夫蘿蔔，每位角色皆搭配不同造型，可愛程度爆表，提醒其中手抱玩具熊提姆的「蘿蔔款」須單獨購買。

▲加碼收多款居家、生活小物。

除外還有多款居家、外出生活小物等收，包括夏日必備造型風扇有「小小兵迷你頸掛風扇」及「小小兵超靜音隨身風扇」，2款風扇皆提供3段式調節風力功能，還可放在桌面上使用，走到哪吹到哪，實用性超高，以及超Q「小小兵搖擺掛鐘」、「小小兵翻轉玩偶」、「小小兵蛋型保溫杯」共2款、「小小兵網格收納袋」共2款，即日起至7月12日限時開放集點加價購，狂粉可要把握機會搶一波。

▲▼7-11開賣預購「史努比X故宮」最新9款限量周邊。

除了超可愛黃色軍團外，7-11近日也強勢開賣超Q「史努比x故宮」全新9款限量周邊，首推「故宮Snoopy掃地機」，一共有神、蓮花溫碗及宗周鐘3種造型，且一台就擁有掃地、吸塵拖地三合一功能，可360度旋轉清空死角，絕對是做家事最可愛的小幫手。

還有外出必備「故宮Snoopy行動電源」，提供神、翠玉白菜、番蓮紋、宗周鐘共4種造型選擇，且可同時充3台設備，適用於大多型號手機及平板等數位產品，最後的「故宮SnoopyPD充電器」則分為山水泡泡、剔紅花卉以及轉轉夥伴造型，兼容蘋果、安著系統設備充電，還有LED面板顯示電壓、電流，即日起至7月5日開放ibon預購。

【你可能也想看】

►先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」 不限冰熱爽喝

►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天 勁辣香雞翅、蘋果派都有

►跟著喝準沒錯！外送最夯「10大手搖飲」出爐 品牌、飲料一次看