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社會 社會焦點 保障人權

又有事？特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

突發中心／台北報導

本月5日「特斯拉男」林姓男子到宜蘭充電站，以「父親過世急著奔喪」要求陳姓車主讓出車位供充電，雙方爆發口角衝突，林男涉嫌追車持BB槍朝對方車內掃射。近日臉書社團又瘋傳一段長度8秒的車上活塞運動不雅片，影射是林男開啟自動駕駛，坐在駕駛座激戰人妻。對此，《東森新媒體ETtoday》詢問他本人，他以8字回應此事。

▲▼ 特斯拉 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲近日網路瘋傳中特斯拉上1名男子開啟「自動駕駛模式」，坐在駕駛座進行活塞運動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

5日上午接到父親過世消息，心急如焚趕回花蓮處理後事，先到宜蘭超充站，相當客氣地向陳姓車友詢問是可以先充電，而對方也自然地回他「再一分鐘」，因此他與同行家人在一旁等待，豈料對方過了1分鐘不僅未讓，甚至無情回「關我X事」，後續又接著對林男車身狂拍照，引起林男不滿，追車持BB槍掃射。

▼特斯拉男不滿陳姓車主不讓充電樁，竟持BB槍掃射對方。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林男犯後開車返花蓮，做完筆錄後，與友人到餐廳開心吃飯也遭爆料，他向《東森新媒體ETtoday》回應表示，他會這樣都是他刻意做出來的，因為現在網路對他是一片謾罵，他認為大家想要得到的就是他的難過悲傷，「那我幹嘛那麼悲觀，做錯事接受司法審判理所當然」。

開槍事件延燒後，林男友人疑不滿他的脫序行徑，在臉書貼出林男交車畫面，旁邊甚至有2名妹子陪交車，當中站在前方的被車友爆出是人妻，7日又有網友傳一段8秒影片及照片到臉書《爆廢公社公開版》，影片顯示男子在高速公路上開啟「Autopilot 自動輔助駕駛」，坐在駕駛座，男上女下進行活塞激戰。

雖然影片長度僅短短8秒，但網友也不斷拚湊，與林男交車照做比對，發現林男交車時穿LV外套，外套換成片中車內女子穿上，而交照站在車前方的人妻穿的白色鞋子，也與脫在副駕的鞋子疑為同款，這樣的行為也讓網友戲謔「特斯拉要大賣了嗎？」、「開槍哥活教材」。

據悉，陪同交車白鞋女子並不是特斯拉男的妻子，而是別人人妻，5日事件爆發開槍事件後，該名女子也著急替林男想試圖向陳姓車友解釋及道歉。

對此，《東森新媒體ETtoday》詢問被影射的林姓男子，影片中男主角是否是他，他則以「想像力太豐富了吧」回應，並表示會蒐證，不排除提告。

根據法規，若駕駛時，雙手離開方向盤可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「…，或以其他危險方式駕車」，處以新台幣6千到2萬4千元罰鍰。

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