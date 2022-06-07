遊覽車撞壞388萬特斯拉落跑　司機尿盾酒測0.49竟賴給清冠一號

▲一輛特斯拉MODEL X休旅車在汐止仁愛路遭遊覽車撞擊肇事逃逸，警方事後找到這名駕駛。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

6日下午4時40分左右，新北市汐止區新台五路2段170號旁停車場發生一起肇逃車禍，報案人張姓男子指稱當時他租賃一台市價最少388萬元起跳的白色特斯拉MODEL X休旅車，行經汐止區仁愛路36號停在路旁，卻遭到一輛行經該處的遊覽車撞擊後逃逸，車主不甘受損肇事遊覽車未下車察看，一路開車追到新台五路2段170號停車場內，但肇事司機下車後，又辯稱要上廁所尿遁逃離。

▲一輛特斯拉MODEL X休旅車在汐止仁愛路遭遊覽車撞擊肇事逃逸，警方事後找到這名駕駛。（圖／記者張君豪翻攝）

車主無奈打電話報警處理，轄區汐止警分局長安派出所警員到場處理，並在停車找找了半天，這才發現肇事的吳姓遊覽車司機（53歲）躲在旁邊的機車停車場內，原來吳男身上滿是酒味，經警方實施酒測，酒測值高達0.49MG/L，吳嫌一度聲稱是喝了「清冠一號」，之後才坦承因為身體疲憊，開車上路時喝了含有酒精成分提神飲料，因自己飲酒心虛才會肇事後逃離現場，警方訊後依酒駕觸犯公共危險罪嫌將他移送法辦。

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