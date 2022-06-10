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莫德納次世代疫苗來了！QA一次看　抗體激增8倍「無敵星星也能打」

▲▼莫德納。（圖／路透）

▲莫德納次世代疫苗有望問世。（圖／路透）

記者楊晏琳／整理報導

為因應不斷變種的新冠肺炎病毒株，研發次世代疫苗已成世界趨勢。美國莫德納（Moderna）公司近日更宣布成功研發新款疫苗，可有效對抗原始及Omicron病毒，若通過6月底審查，有望在今夏上市。新疫苗問世，特點有哪些、什麼人適合施打？《東森新媒體ETtoday》整理7大QA，帶民眾認識次世代疫苗。

Q1：什麼是次世代疫苗？

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A1：台灣疫苗推動協會榮譽理事長、感染科權威醫師李秉穎指出，次世代疫苗是「針對變異株量身定做的疫苗」，但病毒隨時可能產生新的變異，是否針對每種變異株都要花時間研發，是未來一大課題。目前包括莫德納、輝瑞、AZ、高端等廠牌，都在積極研發試驗。

莫德納公司近日也宣布，已研發出新款「二價疫苗」，可對抗Omicron，此舉被視為次世代疫苗時代即將來臨。

Q2：莫德納次世代疫苗有哪些特點？

A2：莫德納公司表示，新款二價疫苗，不僅可對抗原始新冠病毒株，也能有效對抗目前主流的Omicron變異株，對Omicron的中和抗體甚至提升約8倍，且耐受性也相對較低，副作用則與原版疫苗施打50毫克劑量時相當。

台大醫院感染科前醫師林氏璧也指出，莫德納先前曾以mRNA-1273.211（雙價疫苗，包含原始株和針對Beta變異株的疫苗各50µg）作為追加劑，結果顯示，在對抗包括Omicron、Beta和Delta的免疫反應優於原始疫苗追加劑，追蹤1個月和6個月的資料都較佳。

Q3：最快何時可施打莫德納新疫苗？

A3：新疫苗尚未開放量產、施打，不過莫德納公司已向監管機構提交數據與分析結果，希望在今夏上市。台灣後續還要等待通過EUA、ACIP會議討論期程等，才開放施打。

▲▼莫德納。（圖／路透）

▲莫德納新款疫苗對Omicron的中和抗體提升約8倍。（示意圖／路透）

Q4：哪些人適合施打？

A4：長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，前三劑都未接種mRNA疫苗者，在次世代疫苗開放施打後建議可盡快補接種，尤其對於65歲以上或慢性病等高危險族群，接種新款疫苗「預防重症死亡效力一定比舊款好」，除非已感染過Omicron病毒，且抗體含量仍高者，就可以暫緩接種。

至於已打過3劑莫德納者，施信如認為，6個月內應不需再接種加強劑，除非到了冬天疫情又起，此時補接種就可預防重症與住院率。

Q5：確診過是否還需要打？

A5：施信如指出，並非所有確診者都能獲得「無敵星星」。目前國際對於康復者是否補接種疫苗，已達初步共識，以接種疫苗後抗體自然下降速度作為基準，當對抗Omicron抗體超過100個國際單位，就不用急著打。

不過，施信如也強調，用100個國際單位作為標準，尚無充足科學證據，還有待更多研究實證，「像是剩下98單位或還有102單位，補接種與否都是難題」。但可以確定的是，當自然感染後體內抗體超過1000國際單位，就無再接種的必要。

Q6：台灣有買到莫德納新疫苗嗎？

A6：有，但供貨期程未定。指揮中心指揮官陳時中說明，今年和明年與莫德納公司的合約，可選擇既有疫苗或次世代疫苗，但現在還未看到相關技術性資料。陳時中強調，今年仍有1千萬餘劑疫苗尚未到貨，我方有額度，也有選擇權。

發言人莊人祥則表示，美國FDA計畫6月底審查，台灣會儘速請他們提供文件，後續還有ACIP討論，日後會依據施打狀況來評估次世代疫苗分配。

Q7：有輝瑞廠牌的次世代疫苗嗎？

A7：輝瑞尚未傳出次世代疫苗上市的訊息，不過指揮中心曾表示，會將輝瑞次世代疫苗列入採購選項，若疫苗成功問世，台灣會屬於首先獲得供貨的國家之一。

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