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清冠一號有正確吃法！中醫師全聯會解答　治療長新冠也有效

▲▼ 清冠一號。（圖／記者許宥孺攝）

▲「清冠一號」一個療程為5天。大人小孩服用劑量也有所不同。（圖／記者許宥孺攝）

文／中央社

感染Omicron怎麼服用中藥清冠一號？中醫師全聯會今晚表示，一個療程為5天，中醫師得依個案情況評估調整劑量和天數，且並非要服完整盒；此外，中醫藥治療長新冠成效不錯，可多利用。

中華民國中醫師公會全國聯合會晚間發布新聞稿指出，依照最新衛生福利部的治療參考指引，感染Omicron服用「台灣清冠一號」的一個療程為5天，中醫師仍得依個案情況評估調整服藥天數。

中醫師全聯會表示，每家藥廠使用劑量不同，出廠時為便利保存與運輸，均為盒罐裝，但包裝型態與民眾使用劑量無關，並非一盒10包就代表要服完整盒才是正確劑量，中醫師會依據廠牌及年齡與體重等考量，給予合理劑量及包數，請按照處方服用。

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至於建議劑量，中醫師全聯會指出，成人部分，順天堂藥廠劑量為每天15至20g、其他藥廠則是每天20至30g；兒童服用建議依體重調整，原則為10公斤以上1/4劑量、20公斤以上1/2劑量、30公斤以上3/4劑量、40公斤以上正常劑量。

中醫師全聯會表示，凡確診民眾持確診證明，例如確診者案號、隔離通知書、健康存摺查詢截圖、PCR簡訊（含CT值）、健康醫療雲端查詢等其中一項資料，即可透過中醫視訊診療，並在中醫師診斷且評估有使用必要性下，取得公費「台灣清冠一號」。

此外，部分康復者持續出現胸痛、呼吸困難、睡眠障礙等症狀，可能與長新冠後遺症有關。

中醫師全聯會表示，目前已有非常多的長新冠病友經中醫治療後痊癒，中醫藥無論是在治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或解決民眾長新冠後遺症上，都有相當不錯成效，民眾可多加利用。

 

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