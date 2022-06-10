　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

到美式賣場總是當「搬長」？年度特價衝補貨！刮鬍刀一組用一年要買趁現在

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

▲刮鬍刀貨架區圍著超多人，不免令人好奇到底是哪支刮鬍刀這麼搶手！。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

美式賣場販售品項豐富多樣，高CP值的進口商品是消費者必買清單，採買人潮多半為家庭客，許多人一進來就馬上鎖定生鮮區、高價家電、育兒用品等熱賣品項。本日美式賣場除了一般家庭採買外，意外地多了很多男性單獨前來快狠準幫自己做一年一次大補貨，意外發現幾乎人人一組吉列刮鬍刀，不免令人好奇過去多半擔任「搬長」的男性今天到底是吉列哪一款刮鬍刀這麼搶手！

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

▲▼賣場出現吉列刮鬍刀新品，社團內已有網友留言推薦。（圖／擷取自好市多消費經驗老實說社團。）

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

社團內有網友自嘲每次去到美式賣場補貨都擔任「搬長」的角色，幫家人搬了一堆，自己的東西只有一點點，美式賣場會員在社團內PO出幫老公買 #吉列紳適刮鬍刀組 的貼文：「老公請我幫他買刮鬍刀⋯⋯我還真的不知道怎麼選⋯⋯剛好經過看到這款吉列背後有寫適合敏弱肌膚，才想到老公真的蠻常刮完鬍子臉會紅腫的，買一組犒賞老公一下」，釣出資深吉列粉回覆「這是新品！」、「這支很推⋯⋯沒想到好市多也開賣了」，吉列新品引起熱烈討論，還有網友直接推坑「以前都用便宜的刮鬍刀沒感覺，後來改用吉列，第一次用就覺得很驚人的好用。而且好市多的價格也比外面便宜非常非常多。」

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

▲▼紳適刮鬍刀組一刀架10刀頭的大分量組合只要759元，被網友們推爆，「不只好用也很划算」。（圖／資料照。）

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

吉列紳適刮鬍刀組首度進軍美式賣場！主打敏感肌適用，社團內消息一出，就有不少男性消費者入手。台灣氣候潮濕，許多人都有肌膚敏感的問題，尤其男生每天使用刮鬍刀的時候最怕刮傷及紅腫敏感，一早見血不只門面有瑕疵，心情也大受影響！吉列紳適刮鬍刀組經英國皮膚協會認證，標榜敏感肌適用，在刀片之間採用獨特的SKINGUARD專利吸震緩衝條來降低刀片對敏感肌膚造成的擠壓，再加上酪梨油潤滑條，刮鬍更輕柔。紳適刮鬍刀組一刀架10刀頭的大分量組合只要759元，被網友們推爆，「不只好用一組可以用一整年也很划算」。

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

▲吉列紳適刮鬍刀組經英國皮膚協會認證，標榜敏感肌適用，在刀片之間採用獨特的SKINGUARD專利吸震緩衝條和酪梨油潤滑條，讓刮鬍更輕柔。（圖／資料照。）

另一款在美式賣場長年熱銷的 #吉列鋒護手動刮鬍刀組 ，有一刀架7刀頭，除了旋轉刀頭科技外更添加護盾科技，前後蘆薈精華潤滑條可以舒緩刮鬍子的磨擦和敏感，達到舒緩和保濕的作用，一組只要729！6/20~6/30更推出每組折150的優惠，超高CP值讓人直呼：「要買趁現在!」。

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

▲▼吉列刮鬍刀組一直都是熱賣品項，有前後雙被潤滑條的鋒護系列有許多擁護者，6/20~6/30更推出每組折150的優惠。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

吉列刮鬍刀為美式賣場熱銷品項其中之一，耐用度號稱「買一組用一年」，趁優惠期間購入換算下來每天刮鬍不到2元，除了新品紳適系列甫進場在社團引起討論熱度外，鋒護系列已有固定死忠擁護者。網友po文分享自己買這組刮鬍刀送爸爸，「老爸平常超節省，都用拋棄式刮鬍刀，一支刮鬍刀可以用好幾個月，幫他丟掉逼他換新的還會生氣，上網找了一下大家都說去好市多買吉列最划算！銷售姐姐說這款是吉列系列最高級的，直接改購入這一組！」超貼心的舉動被推爆之餘，底下留言還傳授不少「撇步」，「現在講不知道會不會太早～但是記得刀頭用完還是好事多買最便宜～買刀頭送刀架」、刀頭才是本體，用完後套組的記得還是要回好市多買，最便宜」、「好市多買一組真的可以用很久！一年沒問題！好用又便宜」、「我爸也都用這個！之前父親節我送他貴松松的電動刮鬍刀他只用過一次，然後就偷偷來買這組回去用⋯⋯他說這款手動的最好用！」

吉列鋒護刮鬍刀有1刀架7刀頭，增強型前後蘆薈潤滑條刮起來更滑順不怕受傷、逆刮順刮都舒服，6/20～6/30將推出每組折150的優惠折扣，不想出門的會員也有福！美式賣場線上購物也同步特價：https://reurl.cc/LmZM99

▲▼ 吉列 。（圖／資料照）

▲男生要顧好自己的「面子」問題，把握機會來把吉列帶回家，想要體貼另一半或送爸爸禮物就趁現在。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
有人上鉤了！　裝熟魔人見她丟1問題「還道歉」
5歲童腹瀉、嘔吐掛急診「醫竟讓他吃冰棒」！　結果超意外
快訊／快篩「沒C線」！　批號、廠牌公布緊急回收
29歲外送員借錢買股票慘賠！　年利率763%狂吸血
快訊／江坤宇快篩陽重挫兄弟戰力　內野主力快倒光
各年齡層致死率曝！　這區間最高「每19人染疫就1死」
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多黑五最終場優惠！液體衛生棉500元有找、86吋大電視現省2萬

到美式賣場總是當「搬長」？年度特價衝補貨！刮鬍刀一組用一年要買趁現在

睡眠問題Out！美國NASA認證「這款」95%可提升睡眠品質

【廣編】搶攻暑假旅遊商機　和運租車暑期祭好康

foodpanda「加收平台費」惹民怨！624人投訴消保官　業者道歉了

周末小確幸！超商連3天「霜淇淋買1送1」　不限口味吃到爽

【廣編】健康意識抬頭　御品鵝油疫情下逆勢成長

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯只要10元」　爽喝美式、四季春青茶

桂格OatYa燕麥奶驚喜推出「食尚潮飲」！享受「類拿鐵、鮮奶茶風味」一喝回不去

日本爆款「神隊友」除菌噴霧　東森電視購物6／10開賣

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

到美式賣場總是當「搬長」？年度特價衝補貨！刮鬍刀一組用一年要買趁現在

睡眠問題Out！美國NASA認證「這款」95%可提升睡眠品質

【廣編】搶攻暑假旅遊商機　和運租車暑期祭好康

foodpanda「加收平台費」惹民怨！624人投訴消保官　業者道歉了

周末小確幸！超商連3天「霜淇淋買1送1」　不限口味吃到爽

【廣編】健康意識抬頭　御品鵝油疫情下逆勢成長

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯只要10元」　爽喝美式、四季春青茶

桂格OatYa燕麥奶驚喜推出「食尚潮飲」！享受「類拿鐵、鮮奶茶風味」一喝回不去

日本爆款「神隊友」除菌噴霧　東森電視購物6／10開賣

Switch不到千元有夠殺　網購618當天強打活動優惠搶先曝光

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

連2天「受傷鴿子掉落陽台」！宋逸民夫妻曝救援步驟：真的很心疼

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

李復甸／監察權不可無　危害人權的監察院可廢

松露控的聚會聖地！大安區美式漢堡神店　超厚切和牛堡一口咬不盡

揮別疫情陰霾　桃機客量連3月翻紅「機場公司三支箭備戰」

夏天在家滿頭汗？拿寶特瓶「這樣做」超省電：除濕降溫不輸空調

2022年買房「4要3不要」　專家曝一種物件傷得最重

萬海5月營收年增65％　前5月合併營收破1303億元

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

消費熱門新聞

熊貓「加收平台費」惹民怨掀退訂潮！業者道歉

超商限時3天「霜淇淋買1送1」

開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

網推「香港救世」快篩佛心價

不傷手的洗碗精！入手2組現省1張紅色小朋友

只有5天！超商2大咖啡飲品第2杯10元

美國NASA認證「這款」　95%可提升睡眠品質

信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

千千蛇丸挑戰不帶錢包吃爆永康商圈美食

更多熱門

相關新聞

開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

以前是三天兩頭就要刮一次鬍子，現在每天口罩戴緊緊，你有多久沒好好刮鬍子了？回想最近一次打理儀容又是什麼時候？或是認為反正也沒人看到，乾脆就不刮了？鬍鬚太長沒整理炸出來，就算是男神也會崩壞變頹廢，還會影響口罩的密合度。想變回乾淨清爽的型男，開架精品級刮鬍刀正好有年中回饋，也是送禮絕佳時機。

不傷手的洗碗精！入手2組現省1張紅色小朋友

不傷手的洗碗精！入手2組現省1張紅色小朋友

美式賣場直擊家庭客掃日本洗衣精

美式賣場直擊家庭客掃日本洗衣精

液體衛生棉再傳下殺優惠！男生也搶幫囤貨

液體衛生棉再傳下殺優惠！男生也搶幫囤貨

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

關鍵字：

吉列刮鬍刀吉列美式賣場刮鬍刀

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

網紅夫妻證實已和平離婚

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

本土+68311　剩1縣市病例破萬

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面