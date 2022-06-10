到美式賣場總是當「搬長」？年度特價衝補貨！刮鬍刀一組用一年要買趁現在

▲刮鬍刀貨架區圍著超多人，不免令人好奇到底是哪支刮鬍刀這麼搶手！。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

美式賣場販售品項豐富多樣，高CP值的進口商品是消費者必買清單，採買人潮多半為家庭客，許多人一進來就馬上鎖定生鮮區、高價家電、育兒用品等熱賣品項。本日美式賣場除了一般家庭採買外，意外地多了很多男性單獨前來快狠準幫自己做一年一次大補貨，意外發現幾乎人人一組吉列刮鬍刀，不免令人好奇過去多半擔任「搬長」的男性今天到底是吉列哪一款刮鬍刀這麼搶手！

▲▼賣場出現吉列刮鬍刀新品，社團內已有網友留言推薦。（圖／擷取自好市多消費經驗老實說社團。）

社團內有網友自嘲每次去到美式賣場補貨都擔任「搬長」的角色，幫家人搬了一堆，自己的東西只有一點點，美式賣場會員在社團內PO出幫老公買 #吉列紳適刮鬍刀組 的貼文：「老公請我幫他買刮鬍刀⋯⋯我還真的不知道怎麼選⋯⋯剛好經過看到這款吉列背後有寫適合敏弱肌膚，才想到老公真的蠻常刮完鬍子臉會紅腫的，買一組犒賞老公一下」，釣出資深吉列粉回覆「這是新品！」、「這支很推⋯⋯沒想到好市多也開賣了」，吉列新品引起熱烈討論，還有網友直接推坑「以前都用便宜的刮鬍刀沒感覺，後來改用吉列，第一次用就覺得很驚人的好用。而且好市多的價格也比外面便宜非常非常多。」

▲▼紳適刮鬍刀組一刀架10刀頭的大分量組合只要759元，被網友們推爆，「不只好用也很划算」。（圖／資料照。）

吉列紳適刮鬍刀組首度進軍美式賣場！主打敏感肌適用，社團內消息一出，就有不少男性消費者入手。台灣氣候潮濕，許多人都有肌膚敏感的問題，尤其男生每天使用刮鬍刀的時候最怕刮傷及紅腫敏感，一早見血不只門面有瑕疵，心情也大受影響！吉列紳適刮鬍刀組經英國皮膚協會認證，標榜敏感肌適用，在刀片之間採用獨特的SKINGUARD專利吸震緩衝條來降低刀片對敏感肌膚造成的擠壓，再加上酪梨油潤滑條，刮鬍更輕柔。紳適刮鬍刀組一刀架10刀頭的大分量組合只要759元，被網友們推爆，「不只好用一組可以用一整年也很划算」。

▲吉列紳適刮鬍刀組經英國皮膚協會認證，標榜敏感肌適用，在刀片之間採用獨特的SKINGUARD專利吸震緩衝條和酪梨油潤滑條，讓刮鬍更輕柔。（圖／資料照。）

另一款在美式賣場長年熱銷的 #吉列鋒護手動刮鬍刀組 ，有一刀架7刀頭，除了旋轉刀頭科技外更添加護盾科技，前後蘆薈精華潤滑條可以舒緩刮鬍子的磨擦和敏感，達到舒緩和保濕的作用，一組只要729！6/20~6/30更推出每組折150的優惠，超高CP值讓人直呼：「要買趁現在!」。

▲▼吉列刮鬍刀組一直都是熱賣品項，有前後雙被潤滑條的鋒護系列有許多擁護者，6/20~6/30更推出每組折150的優惠。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）

吉列刮鬍刀為美式賣場熱銷品項其中之一，耐用度號稱「買一組用一年」，趁優惠期間購入換算下來每天刮鬍不到2元，除了新品紳適系列甫進場在社團引起討論熱度外，鋒護系列已有固定死忠擁護者。網友po文分享自己買這組刮鬍刀送爸爸，「老爸平常超節省，都用拋棄式刮鬍刀，一支刮鬍刀可以用好幾個月，幫他丟掉逼他換新的還會生氣，上網找了一下大家都說去好市多買吉列最划算！銷售姐姐說這款是吉列系列最高級的，直接改購入這一組！」超貼心的舉動被推爆之餘，底下留言還傳授不少「撇步」，「現在講不知道會不會太早～但是記得刀頭用完還是好事多買最便宜～買刀頭送刀架」、刀頭才是本體，用完後套組的記得還是要回好市多買，最便宜」、「好市多買一組真的可以用很久！一年沒問題！好用又便宜」、「我爸也都用這個！之前父親節我送他貴松松的電動刮鬍刀他只用過一次，然後就偷偷來買這組回去用⋯⋯他說這款手動的最好用！」

吉列鋒護刮鬍刀有1刀架7刀頭，增強型前後蘆薈潤滑條刮起來更滑順不怕受傷、逆刮順刮都舒服，6/20～6/30將推出每組折150的優惠折扣，不想出門的會員也有福！美式賣場線上購物也同步特價：https://reurl.cc/LmZM99

▲男生要顧好自己的「面子」問題，把握機會來把吉列帶回家，想要體貼另一半或送爸爸禮物就趁現在。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）