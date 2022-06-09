美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

▲疫情以來洗碗量暴增，但美女主播與知名主持人卻一點也不擔心自己的纖纖玉手。（圖／擷取自臉書粉絲團，下同）

消費中心／綜合報導

疫情期間，隨著人們對於防疫需求節節提升，除了消毒品項，吃下肚的衛生也讓爸爸媽媽格外仔細，加上自煮頻率變高，連帶著待洗的餐盤碗筷也堆積如山，想在賣場找一瓶強調免驚化學殘留又不咬手，就這樣成為疫情底下另一種「硬需求」。內行人都知道，許多歐美大牌其實都低調地在美式賣場販售，例如過去在臉書社團被一票網友激推的Pril小蘇打洗碗精，更在這時得到會員們的認同，就連美女主播、知名主持人張宇都自曝自己的手就是靠這款洗碗精，才能在洗完碗後仍然維持柔嫩度，最近美式賣場不分實體線上，又再度祭出同步優惠，即使多數日用品齊漲，但入手家家必備的洗碗精，現在就能現省一杯拿鐵錢，讓會員們直呼「相當有感」！

疫情以來的雙手，已經因為反覆用酒精消毒而變得乾澀粗糙，不想再讓纖纖玉手繼續被洗碗精摧殘，想當然第一個要遠離的就是添加化學成分的洗碗精。美女主播張宇首先推薦的就是「主婦們的小秘密——小蘇打」。常用鑄鐵鍋的她分享，「只要發生慘劇煮焦黑鍋時，加入『小蘇打』泡一下就能重新光潔溜溜！」所以在洗碗精的選擇上，她也特別以主打小蘇打結合活性酵素的「德國Pril小蘇打洗碗精」，守護自己的玉手以及全家人的食安生活。

▲▼重視溫和親膚配方的美女主播張宇，特別選擇來自德國的Pril小蘇打洗碗精，即使孩子在一旁討抱玩耍，也完全不擔心。

做為歐洲家庭必備的「德國Pril小蘇打洗碗精」，長年採用「獨家小蘇打配方」和、「活性酵素」雙重天然洗淨配方，在洗淨的過程中，第一步就先幫敏感肌膚做把關。張宇平常在清洗鍋碗瓢盆時也很有感，「小蘇打能有效分解油漬、活性酵素更提升洗淨力，加上洗碗泡泡超綿密，油膩鍋鏟不用搓半天，洗碗同時散發出檸檬香氣，讓過程愉悅輕鬆，更充滿儀式感！」張宇笑說，「像我這種沒事喜歡泡在廚房的強迫症麻麻，都能維持手皮膚的柔嫩柔嫩。」完全是這款洗碗精不咬手的最佳見證。

除了講求生活品質，對於家有小孩的家長來說，洗碗這類的家事更講求快狠準，才能把更多時間撥給孩子們。知名主持人嚴立婷家有一子一女，她也在FB幽默分享這段停課期間，她只能不斷「煮飯煮煮飯，洗碗洗碗洗碗」，讓她搞笑道「媽媽心累啊啊啊啊」。

▲▼能控制精準用量的德國Pril小蘇打洗碗精，讓嚴立婷在孩子的停課期間也能輕鬆洗淨髒污卡卡的鍋碗瓢盆。

但洗碗這件事，除了數量暴增外，之所以沒有造成嚴立婷太大的困擾，主要原因就是她已經是「Pril小蘇打洗碗精」的多年忠實粉絲。「（因為）我習慣用手洗碗，用這個洗碗精洗完碗盤後也不會覺得手乾澀，洗的過程還會聞到很清新的檸檬香味。」加上「德國科技獨家配方的小蘇打高效去油配方，能輕鬆洗去油膩，活性酵素也很溫和不傷手」，不只洗得又快又療癒，也能實際感覺到碗盤潔淨的感覺。

一直以來被網友和主夫主婦們推崇為「無毒環保聖品」的小蘇打粉，可不是空穴來風。而且經由Pril獨家調配，與肩負瓦解頑固焦垢任務的「活性酵素」巧妙搭配下，經品牌實測，在針對頑強油污或鍋具焦垢時，洗淨力比起過去也大幅提升29.4％。如果面對放到隔天、黏得超緊的食物殘渣，也有一個小撇步，那就是先用溫水浸泡幾分鐘，沖水後再以「Pril小蘇打洗碗精」清潔，就能瞬間咕溜，讓品牌也豪氣表示，完全不用再添購其他抗菌劑使用，為的就是減少加重地球的負擔。

不過，時下愈來愈挑惕嚴格的消費者，在選購品項時除了好用，更希望品牌能肩負起對環境的道德責任，產品是否「永續環保」，也是現代消費者的一大考量。這點，張宇在挑選洗碗精時自然也考慮進去了！不只具備溫和配方且有感洗淨力，「Pril小蘇打洗碗精」也是通過歐盟認證的環保節能產品，此次美式賣場推出的2入1組的組合，還會附上好控制用量的壓頭，不只能更方便地壓出精準用量，張宇也大讚它的濃縮配方「每次擠一點點就能洗超多碗」，但儘管如此，只要看到相當少見的折扣特賣，一次還是要多囤幾組才不會擔心突然缺貨。

▲濃縮配方讓「Pril小蘇打洗碗精」的節省用量深植人心，但遇到有感折扣還是建議囤好囤滿，才不怕突然缺貨。

疫情以及衍生出的生態變化，讓人們深刻體會健康與自然的可貴，日常生活中，不妨也給需要好好呵護的雙手與環境一個重生的機會！即日起，經歐盟環保節能認證的「Pril小蘇打洗碗精」，獨家組數只在美式賣場祭出折扣特賣，即日起～6/16，實體門市每組265元，結帳直接現省55元，近8折優惠，直接入手2組就等於省下一張紅色小朋友，囤愈多就賺愈多，線上每組289元也同享55元折扣。該花的日用品自然不能省，遇到品牌特別活動，更是要把握「買到賺到」的划算機會。

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