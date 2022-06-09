妻懷孕想住月中+休息4個月！他月薪40K嘆「娶到公主？」網友嗆爆

▲許多孕婦生產後，會選擇花錢去月子中心。（示意圖／達志影像）

網搜小組／閔文昱報導

月子中心要價不菲，然而究竟有沒有住的必要，時常在網路上掀起討論。一名準爸爸就抱怨，他的老婆最近準備要生了，卻一直盧要去月子中心坐月子，令他相當不解，為何不在家給爸媽照顧就好，還要多花一筆錢，且老婆甚至還要休息3個月後才願意回職場，發文直問「我是不是娶到公主？」引起熱議。

一名準爸爸在Dcard發文表示，他在傳產工作，月薪約4萬元，家裡有養一台車並跟爸媽居住，最近老婆準備要生了，一直盧他要去月子中心坐月子，但他詢問過後發現，月子中心一個月花費將近25萬，讓他不禁抱怨，「明明在家坐月子有爸媽可以照顧，還可以省一筆月中的錢」，不解為何一定要去月子中心。

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▲該不該住月子中心，是許多夫妻會發生爭吵的問題。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO指出，老婆還要求至少在月子中心住一個月，回家後再休息3個月後才願意回職場，讓他聽了相當傻眼，「我的天，我的女同事生完小孩1個月後就馬上回來上班了，我老婆居然要求休到4個月…請問大家，我是不是娶到公主？」

原PO直言，他一個人要負擔一堆有的沒的保險還養一台車，還要給父母孝親費，之後養小孩又是一筆開銷，但老婆好像一副局外人的心態，「看了真的很不爽，擺明嫁給我當公主的？」

▲原PO抱怨，妻子擺明嫁給他當公主的。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，許多網友紛紛留言開酸，「只能怪你自己賺得少」、「你老婆都沒說他懷胎十個月多辛苦了，你好意思說你娶到公主」、「你賺很少，她敢跟你結婚是真愛」、「放過你老婆，她值得更好的」、「沒人想在婆家坐月子，你覺得省錢，沒錢幹嘛生孩子」、「你覺得呢？光是女生生小孩就是有生命危險的」。

另外，也也網友建議，「要是我，我會先把孝親費延後幾個月給，自己爸媽比較好談，然後跟妻子商量，月子中心能不能住短一點，壓低開銷」、「你可以跟他溝通，說可以住月中，但後續要繼續放3個月，對開銷什麼的都吃不消，直接講啊，畢竟你已經是一家人了是要一起分擔的」。

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