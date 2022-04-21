拿10萬幫坐月子！婆婆講不聽「每餐煮麻油雞+白飯」　媳崩潰了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻懷了兩胎，前後一共給婆婆10萬元，請她幫忙坐月子，怎料對方餐餐煮麻油雞湯加白飯，儘管她多次許願其他料理，仍未有絲毫改變，讓她有苦說不出。對此，不少網友驚呼，「佩服妳的勇氣」、「這樣的錢，還不如訂月子餐」。

女網友在「靠北婆婆2.0」提到，之前坐月子時，有給婆婆錢請她幫忙，「第一胎給4萬元，每餐也只是麻油雞湯加白飯，說了想吃魚，只煮過一次，還特地上樓看我吃，說是會有腥味，不想煮腥的給我。」

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她表示，婆婆雖然有主動開口，問有沒有什麼想吃的；然而，她明明許願紅豆湯，還禮貌性表示有空就可以做，「但也是沒出現過，後來買了杜仲粉，說炒了會變黑不好看，竟要我用沾的吃。」

後來到了第二胎，原po想說做40天，調養好一點，於是先給4萬又再補2萬，「結果一樣每餐麻油雞湯、白飯，然後快30天時上來跟我說，可以慢慢下去跟大家一起吃，不用特意做到40天。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，原po直言，其實很感激婆婆幫忙坐月子，但最近對方卻自誇，幫她弄得很好，才會想抱怨一番，「兩次坐月子完，剩下的錢我都沒有收回來，都說直接給妳就好，這樣還再邀功？」

對此，網友們不禁傻眼，「我花10萬直接請月嫂到家裡，然後食材都挑好的，做足了60天，每天開心愉快，真的如果能力許可，不要麻煩婆家」、「有第一次經驗了還願意給婆婆弄第二次，很佩服妳的勇氣可嘉」、「拿錢去吃月子餐，營養更均衡，也不用花那麼多」、「第二胎居然還在火坑裡」、「四萬可以訂到很好吃的耶！妳真的是孝媳」、「這樣不如叫月子餐」。

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