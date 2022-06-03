母請假40天「幫坐月子+帶2孩」！尪25萬薪只給3萬：夠多了　網戰爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友產後到娘家坐月子，母親特地請40天假，照顧她的吃喝起居，還有大寶及剛出生的二寶，結果老公只願意付3萬塊錢，甚至反問「已經很多了，一點菜錢也捨不得？」這番話被網友撻伐，直言月嫂都不止這樣的錢，而且買菜錢還要另計呢！

人妻在Dcard娓娓道來，懷第一胎後她回到娘家，母親請了40天假幫她坐月子，「煮早中晚餐給我吃，燒大風草水，幫我帶剛出生的娃。公公說會準備雞、薑、米酒到我娘家，最後只準備了雞，剩下的那些跟青菜，都是娘家媽媽自己買的，老公說那這樣給3萬好了，基本薪資很夠了。」

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之前，人妻覺得尚且合理，不過現在她懷上第二胎，老公同樣開出3萬，要她回娘家坐月子，同時大寶也過去給母親照顧，「第一胎3萬我沒話講，就連第二胎也只給3萬嗎？因為還要顧大寶跟剛出生的娃。」

面對她無聲的質疑，老公先是問錢太少嗎，接著又酸娘家太愛計較，「一點菜錢也捨不得買嗎？3萬已經很多了，妳去看外面的人，有可能給這樣嗎？」

雖然原PO沒多說什麼，但心裡還是不太平衡，「我媽媽特地請假40天，家裡少媽媽這份薪水是蠻吃緊的，結果老公就說，帶小孩變成你媽媽的工作啊，3萬元很夠了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者洪正達攝）

先生的態度和言詞惹怒大票網友，紛紛回應「原本覺得妳老公問題很大，現在覺得妳自己也要負很大的責任，這件事生二寶前應該就要討論清楚了」、「我覺得妳老公的態度很不行，3萬根本就是倒貼了好嗎？把長輩的好心當成理所當然，這種最要不得」、「你老公的行為也太傻眼了吧！外面工作一個月三萬，都沒有在家帶大寶+小嬰兒，還有買菜煮菜累好嗎？還說三萬就夠了，他才愛計較好嗎」、「我只能佩服妳的勇氣，這種男人竟然有辦法跟他生到第二胎」、「婚後流的淚，婚前腦子進的水」。

內行也直言，「外面行情：24小時的月嫂一天要3000-3500元，不含食材費用，你老公才該去外面看看，笑死」、「月嫂一天最少3500，現在疫情期間還不一定請得到！月子中心一天最少7000，最少好像是住10天」。

事後，人妻透露，丈夫薪水加投資月入25萬左右，這讓網友們更傻眼了，「這個月收給妳坐月子的費用只出3萬，太扯」、「看完只覺得妳太慘了吧！嫁這種摳門愛計較的老公」、「我以為妳老公薪水不高欸，結果有25萬，不知道是在哈囉」。

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