嘉義縣消防局滿意度84.7％創新高　拿下全國第一

▲嘉義縣消防與公共安全全國第1名。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

遠見2022年縣市長施政滿意度調查，嘉義縣消防局在消防與公共安全評比拿下全國第1名，5星縣長領軍，消防局得冠軍。消防局長呂清海表示，保護鄉親生命財產安全是同仁的天職，消防局一定會再接再厲，精進技能，守護人民安全。



一年一度檢視首長施政成績的遠見2022年縣市長施政滿意度調查，嘉義縣長翁章梁從第1年的4星、第2年第3年的4.5星，今年一躍前進到5星，八大面向施政表現總排名全國第1，連任支持度在14個尋求連任縣市長之中，以高達78.6％的民眾支持度奪冠。

在消防與公共安全施政表現部分，嘉義縣消防局以有史以來最高的84.7％滿意度，拿下全國第1名。消防局在呂清海領導下，以「品操、紀律、士氣」三大要求，以及勤務平安、業務踏實、戰技精進、思惟創新、團隊和諧等五大工作願景勉勵同仁，邁向共好嘉義。



在民眾最關心的救護部分，嘉義縣老人人口比例全國居冠，加上幅員遼闊，為縮短患者急救處置判讀時間，全縣各分隊救護車已全面配置12導程心電圖機，大幅提高急性心肌梗塞患者存活率。

另外，為保障縣民居住的人身安全，高風險群場所住宅用火災警報器110年已完成100％設置率，111年底前將朝向完成全縣住宅100%火災警報器設置目標前進。

根據消防局統計資料，救護車的出勤次數從90年的9,387次到110年的24,442次，10年間成長2.4倍，民眾對救護服務需求與日俱增，為提升救護工作專業能力，110年1月分別在朴子、民雄、水上和中埔成立小專責救護隊，111年1月民雄成立專責救護隊，110年4個分隊的急救成功率比109年平均成長5.5%。

災害搶救方面，為因應氣候變遷與複合型災害，109年在阿里山大塔山建置中繼站臺，改善水漾森林及玉山週遭山區的通訊品質，今年也將全面更新類比設備為數位無線電設備，提升高山地區救援效率，並成立特種搜救隊，23位隊員都曾參與國際人道救援和地震災害搜索救援訓練，也曾支援台南維冠大樓倒塌等重大災難搶救。今年日本發生地震時，特搜隊在8小時內就已完成人員和器材集結整備，待命救援。

在推動消防政策與增加民眾對消防工作認知和互動上，消防局也有不錯的成績，Facebook臉書專頁每月按讚人數從109年8月851人次到111年4月最多來到5210人次，每月瀏覽人數從109年8月9639人次到111年1月最多來到334835人次，對機關的正面形象有很大助益。

呂清海表示，消防局同仁在火災預防、緊急救護與災害搶救工作都非常努力，感謝翁縣長的支持、議會的監督與縣民的鼓勵。消防工作與民眾接觸十分密切，與人民生活安全息息相關，未來將持續強化各領域專業能力，回應民眾與各界的期盼，給縣民一個安居樂業的家。