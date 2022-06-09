【廣編】味王一甲子的好味道！全新乾拌麵品牌「惦惦吃」強勢登場

▲味王聯手艾食上推出全新乾拌麵品牌「惦惦吃」。

圖、文／味王提供

台灣美食記憶的陪伴者「味王」，以超過一甲子的時光從家常菜到滷味小吃、從零食王子麵到經典原汁牛肉湯麵，豐富了每個台灣人的成長時光。今年度老字號品牌跨出創新第一步，首度與網路美食平台「艾食上」推出全新乾拌麵品牌「惦惦吃」，跨足乾拌麵市場。品牌名稱概念來自於台語俚語「惦惦吃三碗公」，象徵味王多年來默默耕耘，努力打造出最好品質的產品，不辜負「健康美味、品質第一」的原則；同時乾淨明亮的底色配上不同顏色象徵不同口味，讓消費者可以感受到味王與眾不同的一面。

本次一共推出三種口味，由艾食上主廚「村爸」獨家研發經典炸醬牛拌麵，以牛油爆香，拌炒豆瓣醬、甜麵醬等並加入村爸最愛特製秘粉，讓炸醬風味更多元豐富，此外附上秘製辣油，更抬升炸醬香氣。台灣人嗜辣，因此第二款就是經典椒麻拌麵，選用數十種不同辣椒與辛香料煸炒，醬料一淋上奔放刺激的香氣直撲而來，讓人口水直流。最後一款是香椿素拌麵，香椿特殊的香氣取代了蔥蒜，成為素食及養生者的新寵兒。此外，「惦惦吃」特別選用台灣在地新鮮南瓜泥入麵，捨棄已乾燥後的南瓜粉，吃得到南瓜天然原味，麵體呈現淡黃色，煮麵時就聞得到淡淡南瓜香氣，且不經過高溫油炸讓乾拌麵也可以吃得更健康。

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