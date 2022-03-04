乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣拌麵醬」超簡單　再1關鍵：熱炒鍋

▲在碗裡拌麵，醬的香氣無法完全散發出來。（圖／我的老公是大廚）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在走進超市泡麵區，很多人會挑「拌麵」回家，尤其藝人、網紅紛紛推出品牌，吸引許多民眾嘗鮮。不過，節目《我的老公是大廚》就表示，感覺乾拌麵在台灣已經變成一種精品的形式，與其傻傻花幾百元買回家煮，不如買一些大袋的乾麵條回家「聰明吃乾拌麵」，而且開店、營業也很適用他們教的做法。

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資深美食記者王瑞瑤搭檔國宴大廚保師傅，本集教大家「聰明吃乾拌麵」，王瑞瑤就說，她第一次吃保師傅在家做的乾拌麵時驚為天人，當時保師傅把大炒鍋拿出來料理的畫面讓她印象深刻，納悶只是吃個拌麵，為何要出動大炒鍋？

▲保師傅做乾拌麵，會用「熱鍋拌熱麵」。（圖／我的老公是大廚）

保師傅就透露關鍵第一點，「在鍋子裡面拌更香，因為你在碗裡面拌，醬是冷的」，麵的熱度沒辦法讓醬的風味完全展現。他指出，醬在鍋子裡面調好後，調好後在鍋裡加熱，加熱後把火關掉，不需要用炒的，只是「熱鍋拌熱麵」，拌均勻後就可以裝盤。

再來，乾拌麵必備的調味料，保師傅表示，如果是想吃辣的拌麵，就要有「酸、麻、辣」的口味，最簡單的麻辣麵可以準備「辣油（1～2匙）、醬油（1匙）、醋（1/3～半匙）、花椒粉、蔥花、蒜泥、香菜」等材料，再依個人口味做調整。

▲保師傅的乾拌麵醬料準備起來並不難，跑一趟超市都買得到。（圖／我的老公是大廚）

另外，如果還要再講究一點，也可以自己製作簡易版辣油、蔥開油、三合油來拌麵，做法都在本集《我的老公是大廚》，歡迎準時收聽／收看！

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