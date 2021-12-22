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頂新賣劣質豬油做調理包　味王公司無端受害獲賠918萬

▲▼味王股份有限公司總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲味王股份有限公司總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

食品廠味王公司2014年向頂新製油公司購買「香豬調和油」，製造調理包、泡麵醬料包等產品，不料同年爆發「香豬調和油」是以動物飼料用油做成的食安事件。當時味王將相關產品下架回收，向頂新製油索賠941萬餘元，但頂新辯稱當年賣油有通過味王驗收，也無法證明被用於製造這些下架產品。台北地院審理後，認定頂新製油應負責，判賠味王918萬餘元，可上訴。

頂新製油公司22日對判決結果表示「深表遺憾」，強調當初自越南進口的原料油脂，經越南公證單位檢驗合格，並依台越兩地政府法規合法進口，最後經嚴格製程，成為符合國家標準且經檢驗合格的販售食用油，收到本案判決書後，將研議提起上訴。

頂新製油2014年爆發旗下豬油產品，使用來自越南大幸福公司提供的劣質原料，包括摻用動物飼料油，引發食安風波，衛生福利部清查發現，味王公司當時生產、銷售的天廚咖哩醬、味王野菜糊等調理包，以及辣味燻雞拌麵等泡麵醬料包，使用頂新製油的「香豬調和油（巧師傅）」，也用了越南來的劣質原料油。

本案起源是頂新製油提告要求味王公司支付購油貨款，北院2018年4月26日判味王應付頂新製油214萬餘元，味王放棄上訴而確定。但味王在頂新製油提告案中，主張事發後被衛福部要求全面下架回收相關產品，為了挽救商譽，無條件接受廠商與消費者退貨並銷燬，共造成941萬餘元損失，提起反訴要求頂新製油賠錢。

味王提起反訴部分因為程序爭議，纏訟4年歷經更審回到北院審理。頂新製油堅稱當年賣出去的「香豬調和油（巧師傅）」，都符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，味王驗收時也記載「品質判定：合格」。

此外，頂新製油抗辯，味王當時使用另2家廠商的原料油，到底用了「香豬調和油」做了哪些產品、多少產品，味王提出的文件「證據資料混亂，不足採信」，更質疑味王下架回收所花費的數字，因此請求全部免賠。

不過，法官仔細核對進貨明細、銷燬證明等紀錄，認定味王確實使用有問題的「香豬調和油（巧師傅）」製造大部分相關產品，加上時任頂新製油負責人魏應充因劣油事件被判刑15年、其中9年不得易科罰金，頂新製油也被判罰金2.5億元，據此認定頂新製油須負責，今判應賠味王918萬餘元，可上訴。

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