明星副業「一票人狂選餐飲」！　鄉民抖2關鍵：真的好賺

▲國內許多大咖藝人紛紛投入餐飲業。（圖／記者李毓康攝、陶晶瑩臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣近幾年有越來越多藝人、網紅紛紛踏入餐飲市場，其中包括曾國城、賈靜雯、炎亞綸等人相繼推出自己的拌麵，以及陶晶瑩近期自創的麻辣燙品牌，都引起不小轟動。對此，就有網友納悶為何大咖藝人都進軍餐飲？貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

對於有一名網友近日在批踢踢八卦板以「藝人副業為何很愛餐飲？」為題發文表示，很多藝人其實本業都已經賺不少錢了，但藝人投資的副業，最常見到的就是餐飲。

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該名網友指出，不過，仍會見到許多藝人餐飲店因為經營不佳而落得收攤下場，畢竟餐飲業也很競爭，既然如此這麼難經營，「為何藝人副業還是喜歡投資餐飲業？有沒有八卦？」

▲KID林柏昇自創火鍋店品牌、賈靜雯則推出拌麵系列。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「賣名氣誰比藝人強？當然要開餐飲」、「靠名號能賣超貴啊！一堆乾拌麵不就是這樣嗎？」、「因為餐飲最難的是打廣告，商品服務只要和大家都差不多，生意好壞就全看知名度」、「餐飲很吃名氣的」、「一般人創業也是啊，創業的10個也有8個選餐飲」、「開頭可以利用到名氣，當然後來還是靠實力」、「有名氣就好賺，也不用啥專業知識」。

除了能靠明星光環外，更有很多網友點出餐飲最受青睞的關鍵原因，正是在於投資門檻較低好入門，「真的是門檻問題」、「門檻低！有錢基本上都能開吧」、「門檻低收益高，幹嘛不做餐飲」、「門檻低，不用動太多腦」、「門檻低，靠名氣就可以賣給一堆粉絲」、「門檻低，看看火鍋飲料店開了多少間」、「門檻最低啊，還省了廣告費」、「門檻低，掛名就可」、「因為門檻低啊，有名人加成可利用」。

▼藝人副業為何愛開餐飲？話題引網熱議。（圖／翻攝自PTT）