乾拌麵新強敵！整包茅台酒直接加太狂了　台酒又來刷新拌麵三觀

▲台酒作為以酒入麵的專家，不僅顛覆大家對泡麵的想像，也再創全新拌麵風潮。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

說到以酒入麵，很多人大推經典的「台酒花雕雞麵」，吃過後立刻更新最愛的泡麵排行榜，成為心目中第一名，對味到認為是台灣泡麵代表之一。台酒出品的獨特風味不只這一款，口味不斷推陳出新，「花雕酸菜牛肉麵」也顛覆老饕想像，而這回更要刷新拌麵市場三觀，繼廣受好評的「紹興香蔥拌麵」、「鹽麴芝麻拌麵」之後，又一話題新品「蒜香茅台椒麻拌麵」強勢推出，選用號稱黃金之液的茅台酒，搭配獨特的蒜頭、辣椒，讓網友搶嚐鮮後，再回購多囤幾包，驚呼「怎麼會有這麼狂的乾拌麵RRRRRRR！」

拌麵還能變出什麼新意？擁有驚人研發口味能力的台酒，一出招就讓人見識到什麼叫做沒有最狂、只有更狂。漫煮食光系列再端酒香拌麵新品，推出口感香麻醇合、麵條帶勁彈牙的「蒜香茅台椒麻拌麵」，其中最大亮點是特別加入酒饕家中必珍藏、傳統釀製的玉山茅台，光聽到就令人垂涎三尺，再結合豆瓣、辣椒的獨特椒麻風味，不只香氣逼人、唇齒留香，還有蒜酥提升味道層次，讓乾拌麵就像一碗交響樂般，滋味無窮，每一口都是多重享受，越吃越香，忍不住想一再回味。這款「蒜香茅台椒麻拌麵」也是先前「椒麻酒香拌麵」的風味加強版，吃過的人都讚嘆，蒜香茅台椒麻拌麵重新定義了「拌麵」的境界。

▲2022漫煮食光系列再推全新酒香拌麵，選用茅台酒結合椒麻蒜酥，重新定義拌麵風味。

其實以酒加入拌麵並非第一次，台酒先前已推出「紹興香蔥拌麵」和「鹽麴芝麻拌麵」打響酒香拌麵的市場。在傳統台菜中，酒香撲鼻的醉雞、醉蝦很受歡迎，而在調味有著舉足輕重角色的紹興酒，也是「紹興香蔥拌麵」最令人回味的關鍵，在熱騰騰的細扁麵撒上香蔥、油蔥酥，再把整包紹興酒直接加進去，拌著一起吃，既有滿滿古早味，更有濃郁酒香在口齒間流竄，入口令人耳目一新，原來老酒也能這樣創新料理，讓整碗麵酒香四溢，迸出新風味。

▲先前推出的紹興香蔥拌麵，一聞香味，就懂了為什麼能打響酒香拌麵的市場。

另一款「鹽麴芝麻拌麵」，在獨特酒香中加入芝麻醬、黑芝麻粒，選用寬扁麵條裹上濃厚醬汁，讓人忍不住發出簌簌吸麵聲，一口接著一口，台酒也不吝於公開風味甘醇的秘密，就是添加了被譽為「魔法的調味料」、含有清酒粕的鹽麴。來自頂級酒米釀造的鹽麴，帶有鮮甜、不死鹹的口感，可取代鹽及味素等調味料，很適合拿來入菜使用，讓料理更提味、可口，也就是這份天然的甘味料，成為「鹽麴芝麻拌麵」好吃的最佳證明，味蕾層次豐富充滿魅力。

▲擁有獨家鹽麴與芝麻香魅力的鹽麴芝麻拌麵，同樣好吃到讓人一口接一口。

▲台酒2022漫煮食光系列不只麵狂，創意食譜也很狂 。

三款各領風騷的酒香拌麵，讓不少愛麵一族早已磨「筷」以待。除了一般吃法，麵條烹煮後，再把醬包、酒包淋上拌勻後享用，官網也推出創意食譜，加入去骨雞腿肉，鋪上荷包蛋與蛋絲，就成了「雙蛋嫩雞拌麵」，不用上麵館，也可以回味老眷村的懷舊風味；或是將五花肉片用薑片、米酒去腥汆燙後，加上白菜，一同鋪在麵上，並與獨家的鹽麴、芝麻醬料攪拌，飄香的「鹽麴香拌肉片芝麻麵」，保證會想再吃好幾碗。兩款創意食譜，搭配三款拌麵口味，各自激盪出不同的味道，只有親自品嚐，才能知道台酒拌麵有多麼的無極限。即日起至4月8日，上【台酒購物網】購買單袋漫煮食光拌麵享9折優惠之外，購買任一袋漫煮食光拌麵1袋加任一手金牌Free啤酒風味飲料（烈日芒果冰茶風味/星月荔枝烏龍風味）超值享受只要300元！

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