　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員批市府幫網軍卸責　北市查12筆PTT帳號喊冤：資訊局不是柯南

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲針對網軍報告被質疑，台北回擊資訊局不是柯南。（示意圖／記者袁茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，市議員抓出12筆帳號，曾經透過市府IP在PTT發文，台北市資訊局8日遂公布初步報告，提及12筆帳號為何者使用，但議員陳怡君提及的「magelinus」因查無近期PTT於市府網路環境上站紀錄，無法追查，讓她覺得是替網軍拖延卸責。對此，北市府副發言人魏文元今（9日）表示，北市府資訊局非調查局，更不是柯南。

資訊處8日公布《PTT發文事件調查說明》內文表示僅針對中央及議會所提情資進行查察，查調過程會受限於日誌保存年限及查調所及範圍限制，而影響查調結果，本次查調帳號共計12筆， 包含LovError、going70、going90、sinju1204、troubleling、SagaCandida、 Tapqou、kuloda、Peterloo、Adlib、magelinus、a45806722。

不過，議員王閔生質詢的帳號「Tapqou」，以及陳怡君質詢的帳號「magelinus」因查無近期PTT於市府網路環境上站紀錄，無法追查，需近期透過市府網路環境上站，才能透過日誌分析。

陳怡君回應，magelinus為前都更處蕭姓員工，除了在上班時間發文帶風向、照三餐發文批評議員的質詢外，還誇口自豪的稱自己是「市政地下小編」，她在質詢時要求資訊局查清楚，這位自稱「市政地下小編」到底是誰？有沒有冒用的嫌疑？但局長卻推給年代久遠、要去查歷史紀錄，根本是公然替網軍拖延卸責，如今網軍的真實身份曝光，資訊局如何解釋？如何追究處置？

陳怡君要求，柯市府不要再裝無知、擠牙膏、假震驚，案子被爆到哪進度才辦到哪，與其被抓包，不如自己清君側，台北市長柯文哲應該針對這一連串的網軍醜聞到議會進行專案報告，以杜絕歪風，並且鄭重向市民及社會大眾道歉。

針對市議員和網友對於北市府PTT發文事件調查報告的評論，魏文元9日表示，依照「台北市政府網路管理規範」，網路日誌保存規定至少一年，因此超過一年以上，沒有使用北市府網路上PTT，帳號無法追查。現在很多網友擅長在網路上公審，自扮柯南辦案，若市府員工留言真涉及犯罪違法，或有任何受人指揮證據，歡迎提供，將請司法單位調查。

魏文元說，北市府資訊局非調查局，更不是柯南，還有許多重要市政公務要處理，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／高雄飆萬例！　陳其邁宣布：高中以下遠距延至6／19
快訊／小玉賣「換臉A片」現身出庭　11字冷回
進入死亡高原期！新冠致死率防線被攻破　陳時中：達千分之1.0
快訊／陳時中鬆口！　9月出國旅遊「當然有機會」
快訊／柯文哲生氣了！　怒飆政風處：撤掉算了
解放軍「殲-7戰機」墜毀民宅爆炸！　1人死亡
詭！金山磺港漁港火燒船　才被抓走私「13億K毒原料」
快訊／六都累計感染率曝！　陳時中：中南部還在高原
長新冠門診5月狂增5倍！　醫：Omicron後遺症多為「這2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選高雄市長？柯志恩曝朱立倫訪美前要她考慮　「若民調最高就認了」

國考證書數位化今年8月試行上路　明年起不再全面發放紙本

恩恩事件引新北市府信任危機　朱立倫喊話：誠心面對、會得到市民認同

第2例MIS-C童「連7天高燒40度」　蔣萬安：儘速審查5歲以下幼兒疫苗

王世堅送鏡子　要柯文哲「看看自己的靈魂」

柯文哲挺黃珊珊挖腳大柯黑　王世堅：感情上百分百支持

LIVE／新北疫情緩降！單日+10201　侯友宜說明最新疫情

國台辦稱統一後「台灣更安全有尊嚴」　陸委會：一廂情願

殯葬官員被爆「打麻將喬事」人頭費30萬　柯文哲怒飆政風處：撤掉算了

議員批市府幫網軍卸責　北市查12筆PTT帳號喊冤：資訊局不是柯南

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

選高雄市長？柯志恩曝朱立倫訪美前要她考慮　「若民調最高就認了」

國考證書數位化今年8月試行上路　明年起不再全面發放紙本

恩恩事件引新北市府信任危機　朱立倫喊話：誠心面對、會得到市民認同

第2例MIS-C童「連7天高燒40度」　蔣萬安：儘速審查5歲以下幼兒疫苗

王世堅送鏡子　要柯文哲「看看自己的靈魂」

柯文哲挺黃珊珊挖腳大柯黑　王世堅：感情上百分百支持

LIVE／新北疫情緩降！單日+10201　侯友宜說明最新疫情

國台辦稱統一後「台灣更安全有尊嚴」　陸委會：一廂情願

殯葬官員被爆「打麻將喬事」人頭費30萬　柯文哲怒飆政風處：撤掉算了

議員批市府幫網軍卸責　北市查12筆PTT帳號喊冤：資訊局不是柯南

全民皆可種大麻！泰國不再列管制毒品　民眾可無限量在家種植

快訊／南部疫情還在高原期　台南高中以下遠距教學延至6／17

喚起童年回憶！全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」換購　購物車超萌

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

不斷更新／全台校園復課懶人包！台南高雄遠距、宜蘭恢復實體課

選高雄市長？柯志恩曝朱立倫訪美前要她考慮　「若民調最高就認了」

印尼大師賽／李洋、王齊麟連趕9分反超勝出　直落二晉級8強　

本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

許瑋甯狂試鏡超混亂　自我介紹脫口19歲：不是故意說謊的

16歲女模未婚懷孕遭罵翻　2年後懷二胎酸民道歉了

政治熱門新聞

快訊／美國對台軍售1.2億美元艦艇零附件　拜登政府今正式通知

直擊／立院打架「揚名國際」？　斯洛伐克議員參觀國會不忘模仿

北市殯葬處秘書被爆「打麻將喬事」　柯文哲怒了

從美回來讚台灣好太多　沈富雄：美國只贏我們國旗歌前8字

柯文哲酸陳時中「每天報明牌報上癮」

消防局遭惡搞「演員訓練班」　侯友宜心寒：他們為這座城市救護、救災

陳其邁遭批自信又自大？　醫界大老分享貼身觀察：他問遍全台專家

他怒批「民進黨利用恩恩爸」　中央、側翼全面攻擊基層人員

新北消防演假報案給恩爸看　藍議員要局長下台：囉哩八唆、拖來拖去！

快訊／斯洛伐克訪團傳2人確診　本周剛見蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮

8400億沒花在刀口上？　一張圖看防疫預算花去哪

幕後／朱立倫會晤白宮官員「地點藏玄機」　知情人士驚：被降級！

快訊／北市加碼9紓困內容曝光

座落白宮、國會山莊中間　國民黨駐美代表處正式啟用

更多熱門

相關新聞

快訊／信義區商家招牌掉落　砸毀3部機車

快訊／信義區商家招牌掉落　砸毀3部機車

台北市信義區松隆路一處店家今(9日)中午招牌突然掉落，當時有3部機車停在下方停車格，當場遭砸毀，所幸整起事故未釀成人員傷亡，詳細原因、財損還有待進一步調查釐清。

北市「網軍案」報告出爐！苗博雅一翻內容傻眼：這調查了什麼？

北市「網軍案」報告出爐！苗博雅一翻內容傻眼：這調查了什麼？

北市網軍爭議！資訊局曝調查說明

北市網軍爭議！資訊局曝調查說明

侯家軍批民進黨特定人士操作恩恩事件　「泯滅人性小心引火自焚」

侯家軍批民進黨特定人士操作恩恩事件　「泯滅人性小心引火自焚」

快訊／北市將發公費快篩「時間、地點出爐」　不限台北市民

快訊／北市將發公費快篩「時間、地點出爐」　不限台北市民

關鍵字：

台北網軍陳怡君魏文元柯南北市府

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面