議員批市府幫網軍卸責　北市查12筆PTT帳號喊冤：資訊局不是柯南

▲針對網軍報告被質疑，台北回擊資訊局不是柯南。（示意圖／記者袁茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，市議員抓出12筆帳號，曾經透過市府IP在PTT發文，台北市資訊局8日遂公布初步報告，提及12筆帳號為何者使用，但議員陳怡君提及的「magelinus」因查無近期PTT於市府網路環境上站紀錄，無法追查，讓她覺得是替網軍拖延卸責。對此，北市府副發言人魏文元今（9日）表示，北市府資訊局非調查局，更不是柯南。

資訊處8日公布《PTT發文事件調查說明》內文表示僅針對中央及議會所提情資進行查察，查調過程會受限於日誌保存年限及查調所及範圍限制，而影響查調結果，本次查調帳號共計12筆， 包含LovError、going70、going90、sinju1204、troubleling、SagaCandida、 Tapqou、kuloda、Peterloo、Adlib、magelinus、a45806722。

不過，議員王閔生質詢的帳號「Tapqou」，以及陳怡君質詢的帳號「magelinus」因查無近期PTT於市府網路環境上站紀錄，無法追查，需近期透過市府網路環境上站，才能透過日誌分析。

陳怡君回應，magelinus為前都更處蕭姓員工，除了在上班時間發文帶風向、照三餐發文批評議員的質詢外，還誇口自豪的稱自己是「市政地下小編」，她在質詢時要求資訊局查清楚，這位自稱「市政地下小編」到底是誰？有沒有冒用的嫌疑？但局長卻推給年代久遠、要去查歷史紀錄，根本是公然替網軍拖延卸責，如今網軍的真實身份曝光，資訊局如何解釋？如何追究處置？

陳怡君要求，柯市府不要再裝無知、擠牙膏、假震驚，案子被爆到哪進度才辦到哪，與其被抓包，不如自己清君側，台北市長柯文哲應該針對這一連串的網軍醜聞到議會進行專案報告，以杜絕歪風，並且鄭重向市民及社會大眾道歉。

針對市議員和網友對於北市府PTT發文事件調查報告的評論，魏文元9日表示，依照「台北市政府網路管理規範」，網路日誌保存規定至少一年，因此超過一年以上，沒有使用北市府網路上PTT，帳號無法追查。現在很多網友擅長在網路上公審，自扮柯南辦案，若市府員工留言真涉及犯罪違法，或有任何受人指揮證據，歡迎提供，將請司法單位調查。

魏文元說，北市府資訊局非調查局，更不是柯南，還有許多重要市政公務要處理，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。