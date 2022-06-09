快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

死亡連兩天創新高！中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增7萬2921例本土個案；另增46例境外移入，確診個案新增211例死亡。本土病例方面有三縣市破萬，分別是高雄市1萬0822例，台中市1萬0570例，新北市1萬0201例；至於台北市排序第七，新增5129例。

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▲6/9新增病例。（圖／指揮中心提供）



今（9）日公布新增7萬2921例本土病例，中重症與死亡個案又雙創新高。新增本土病例中，有3縣市病例數破萬，其中高雄增10822例最多、台中增10570例次之，新北則增10201例。其餘縣市除了嘉義市、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣病例維持百位數外，其餘縣市病例數均破千。

指揮中心表示，今日新增本土病例中，34,527例男性、38,358例女性、36例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市10,822例、臺中市10,570例、新北市10,201例、臺南市6,355例、桃園市6,298例、彰化縣5,266例、臺北市5,129例、屏東縣3,130例、新竹縣1,783例、雲林縣1,717例、苗栗縣1,712例、新竹市1,525例、南投縣1,480例、嘉義縣1,405例、宜蘭縣1,285例、花蓮縣1,127例、基隆市983例、嘉義市937例、臺東縣792例、澎湖縣250例、金門縣149例、連江縣5例。

指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為126例男性、85例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、83例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月3日至6月6日，死亡日期介於5月16日至6月7日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。