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新冠肺炎新增案例下降11%　蘇貞昌示警：注意登革熱

▲▼疾管署防疫人員於新北市新莊區本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫人員於新北市新莊區本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。（圖／疾管署提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情進入高原期，儘管每天新增個案仍有8萬上下，但輕症患者佔比達99.7%，疫情狀態趨穩。行政院長蘇貞昌9日主持院會時，除了指示衛福部擴增熱區兒童專責病床能量、高風險族群給藥，以及加強醫療人力的調度外，也特別提醒各部會，要注意登革熱的疫情。

蘇貞昌在院會中裁示，國內最近一周的新增病例數差不多50萬，已經比前一周56.2萬下降約11%，輕症、無症狀仍然維持在99.7%，請指揮中心密切觀察端午連架後的疫情變化。

蘇貞昌指出，近來中南部疫情的增長幅度高，長照機構持續出現病例，快篩陽及確診上路後，目前PCR的篩檢量已經大幅下降；以新北為例，減少約7成，請衛福部妥為擴增熱區的兒童專責及加護病床的收治能量，並注意高風險族群給藥物的即時性，加強醫療人力的調度，降低重症及死亡率。

在疫苗接種率方面，第一劑已經超過9成，第二劑也來到8成2，第三劑也將近6成7；若以符合間隔人數計算，第三劑接種率也超過9成，都超過英、美、法、日等許多國家的接種率。

兒童疫苗方面，在地方與中央共同努力下，藉由診所、校園以及中央開設的大型接種站，多元管道同步施打，在很短時間內就讓5到11歲接種率提高到66.4%，歐美國家大約是3到4成，這要感謝國人同胞積極配合，以及犧牲端午連假支援位學童服務的第一線醫護同仁，大家一起為防疫共盡心力。後續仍請指揮中心視各縣市實際需求，撥發所需疫苗，並持續就12到17歲青少年進行第三劑接種作業。

另外，蘇貞昌也提到，第二輪快篩實名制上路，5000個據點每日供應量也已經增加，由78份增加到117份，幾乎是免排隊，隨處、隨時都買得到。前2周政府也陸續宣布免費發放快篩劑給中低收入戶、照顧型機構住民、遊民、獨居老人等弱勢民眾，以及從0到17、8歲的幼兒及國小生到高中生五專生前3年等，合計超過460萬人受惠，非常感謝相關運送及配發人員單位。

接著蘇貞昌特別提到，雖然新冠肺炎穩定控制，「但要特別注意登革熱」。台灣在2015年的時候登革熱確診人數曾是4萬3千多例，還造成200多人死亡，但在國人同胞共同努力下，去年國內本苦病例是0病例，只有國外移入12例，今年到目前為止只有國外移入2例，國內沒有本土病例。

「不過現在因為新加坡突然大爆發。」蘇貞昌說，去年台灣是本土病例0、新加坡5259例，但新加坡今年到現在已經暴增到1萬1千多例的登革熱病例。登革熱在周邊國家流行的狀況，我們必須非常小心，特別請交通部就相關航管、港區，經濟部就相關進口，勞動部就相關的移工，都要多所準備因應，也請衛福部就相關藥品、醫療、量能，都要預作相關因應準備，請環保署就工作場域、學校等各方面的清潔消毒等，都要及早進行準備。

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