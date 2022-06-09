莫德納新疫苗可防Omicron　專家：「無敵星星」符合1條件也建議打

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）研發出新款二價疫苗，有望對抗Omicron變異株。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

美國莫德納（Moderna）公司研發出新款「二價疫苗」，且疫苗效力比原版加強劑高出1.75倍抗體，雖然結果令人振奮，但專家表示，並非所有人都需要街接種新款疫苗，已感染者在接種前也可先驗抗體，若對抗Omicron抗體含量超過100個國際單位，就不用急著打。

根據外媒報導，新型二價疫苗可同時對抗Alpha與Omicron變異株，對比原本疫苗，新款疫苗受試者對抗Omicron病毒的中和抗體幾何平均效價（GMT）為前者8倍，且耐受性相對低。莫德納公司已向監管機構提交數據與分析結果，希望在今夏上市。

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對於莫德納新款二價疫苗，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，若打完3劑莫德納者，在6個月內應該不需再接種加強劑，除非到了冬天疫情又起，此時補接種就可預防重症與住院率。

至於前三劑都未接種mRNA疫苗者，施信如則建議若台灣有購得新款二價疫苗，可以盡快補接種，尤其是對於65歲以上或慢性病等高危險族群，接種新款疫苗預防重症死亡效力一定比舊款好，除非已感染過Omicron病毒，且抗體含量仍高者，就可以暫緩接種。

「Omicron感染人數雖高，但有些人只是被『病毒路過』，抗體掉得很快。」施信如提到，並非所有確診者都能獲得「無敵星星」金鐘罩，目前國際對於康復者是否補接種疫苗，已達初步共識，以接種疫苗後抗體自然下降速度作為基準，當對抗Omicron抗體超過100個國際單位，就不用急著打。

不過，施信如也強調，用100個國際單位作為標準，尚無充足科學證據，還有待更多研究實證，「像是剩下98單位或還有102單位，補接種與否都是難題」。不過可以確定的是，當自然感染後體內抗體超過1000國際單位，就無再接種的必要了。