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5月男嬰發燒抽搐　南警雨中開道安全送醫急救

▲市第二分局長樂派出所員警吳育承、鄭至言等2員，接獲郭姓男子請求，見狀況十分危急，立即以巡邏車開道前往永康區奇美醫院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市第二分局長樂派出所員警吳育承、鄭至言等2員，接獲郭姓男子請求，見狀況十分危急，立即以巡邏車開道前往永康區奇美醫院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區郭姓男子，6月8日晚上7時許，在雨中神色慌張地向跑向市警二分局巡邏車向員警求助，說車上載著其5個月大兒子，因突發高燒且身體抽搐不停，怕有生命危險要趕往醫院，因適逢下班時段且細雨綿綿，道路車流較多難以速行，請求警方幫忙，警方雨中開道，僅用約5分鐘就安全引導抵達醫院急診室。

市第二分局長樂派出所員警吳育承、鄭至言等2員，接獲郭姓男子請求，見狀況十分危急，立即以巡邏車開道前往永康區奇美醫院，原本在下班壅塞時段至少要20分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用約5分鐘就安全引導抵達醫院急診室。

事後郭姓男子再致電派出所向員警感謝，心情已較平穩道出其兒子剛滿5個月，8日晚上突然發高燒、嚴重抽搐且滿臉通紅，其心急如焚急忙開車欲將嬰兒載往醫院急救，但為下班時段車流擋阻於道路上。眼見寶貝兒子狀況愈加嚴重，恰好在華平路與和緯路口時看到長樂派出所之巡邏車，不顧大雨的急忙下車跑向警方請求。員警了解並衡量當下狀況實屬危急，一邊報告主管及分局勤務指揮中心，一邊開啟警示燈及蜂鳴器，並提醒郭男要注意道路號誌狀況及往來人車，一路隨著警車駕車安全抵達永康區奇美醫院，並將嬰兒送進急診室實施緊急救治。

市警二分局表示，為民服務是警察主要工作重點，警察平日除維護治安、交通外，對於民眾之需求均秉持同理心應對處置。這次員警看到男嬰孩有生命危險，能兼顧送醫速度及通行安全，順利將高燒嬰孩護送至醫院，也獲家屬深深之感謝。第二分局將利用公開集會對辛勞認真之同仁公開表揚。

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