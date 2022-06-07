警看「台南白車猴」拳頭硬了！鬼畜105秒全場嚇瘋　開罰結果出爐

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出一段行車紀錄器畫面，地點位於台南南區金華路二段，影像中一輛白色休旅車在雙黃線違規迴轉後，疑似不滿遭後方車輛按喇叭，竟一路急煞、蛇行，還任意在車道中停留，無視其他用路人安全，危險行徑遭到民眾檢舉，市警六分局表示，舉發罰鍰25800元、扣照6月+交通講習。

▲一輛白色休旅車在雙黃線違規迴轉後，疑似不滿遭後方車輛按喇叭，竟一路急煞、蛇行，還任意在車道中停留，無視其他用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局指出，本案係民眾檢舉案件，時間是5月21日下午1時11分，被檢舉車輛違規迴車後，在行駛途中任意驟然減速、煞車並於車道中暫停，審視上述違規事實屬實，依道路交通管理處罰條例第49條（跨越雙黃線迴車）及第43條（危險駕車）製單舉發，在此呼籲民眾應遵守交通安全規則，勿於雙黃線違規迴車或惡意逼車，以確保自己及他人行車安全。

警方指出，違反道交43條（危險駕車）第1項規定，最高處新台幣2萬4千元罰鍰，並吊扣駕照6個月及接受道路交通安全講習。違反道交49條（跨越雙黃線迴車）最高處新台幣1800元罰鍰。

據了解，網友在臉書「爆廢公社」PO出這段105秒影片，讓許多網友們看得一引起熱議；「翻轉台灣交通違規交流社團」網友也表示：「來來來〜〜〜〜〜!!各位最想看的，檢舉人的天花板43條逼車來了，沒想到居隔在家也有案件送上門，已打電話跟承辦確認過，開出43條逼車了，影像車主已同意授權各大媒體，歡迎熱烈使用，希望可以救救特斯拉+9哥」。

一名特斯拉男日前在宜蘭超充站插隊未果，竟持BB槍掃射，引起廣大撻伐；台南這名駕駛在路上誇張的「鬼畜開車法」，也讓網友們看傻了眼，狂酸「猴子亂跑下山」、「是不是也是家人過世，小心等等會開槍」。

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