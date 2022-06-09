兒童腦炎研究將展開！他戳破台灣「根本沒做1件事」：恐成病毒黑洞

▲台灣分享給全世界的病毒基因定序個案數僅16例。（示意圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

精神科醫師潘建志今在臉書發文直指，「台灣，可能成為變種病毒的黑洞。」他表示，台灣在4、5月新增約200萬例確診，但分享給全世界的病毒基因定序個案數，卻只有16例。直言若想分析兒童腦炎、致病率或傳播力強度等問題，就應要共享基因定序資料。

2個月只有16例是什麼概念？潘建志比較同時段內其它國家上傳的個案數：澳洲人口和台灣差不多，4月到5月分享了18,255例；新加坡有2,537例；香港是1,145例；越南有368例；菲律賓有141例。

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潘建志說，全世界最大的變種病毒資料，GISAID網站上已有超過一千萬個基因定序資料，來自世界各國的病毒實驗室自主上傳，而台灣所有關於新變種的分類和監測，都是從資料庫裏採集數據，再經過統計軟體分析而來的。但國內分享上傳的基因定序個案數，卻少的非常離譜，「連菲律賓都是台灣的9倍！台灣快變非洲國家了。」

▲潘建志直言，台灣分享給全世界病毒基因定序案例資料少得離譜。（圖／翻攝自潘建志臉書）

潘建志直言，若想了解台灣目前是否有傳播力更強的病毒株，或是致病性有無更高、是否會導致更多兒童腦炎等嚴重問題，第一個步驟就是要共享病毒基因定序，讓全世界的學者都能夠參與進來，比對分析共同研究。

潘建志提到，衛福部開始在16個醫學中心展開對兒童腦炎的研究計劃，重點放在台灣人的體質，想以人體全基因定序的方式，研究是否因為人種的差異，導致兒童腦炎的發生率異常地增加。

「但人類基因有60億對DNA核苷酸序列，相較而言，病毒只有三萬多對RNA核苷酸序列。很顯然的，想找到人類基因上的差異前，應該先了解現在台灣流行的病毒枺，和世界上各地有沒有什麼不同！」他認為，台灣的重症兒童腦炎個案，應該先分析所感染的病毒株，成功率較高。

潘建志強調，想了解這些問題，就應共享病毒基因定序。他說，現在全自動的基因定序機器，都會自動上傳結果到GISAID，不需要額外人力。「200萬例確診卻只有分享出16例，實在太少了。台灣，很可能成為新的變種病毒的黑洞。」