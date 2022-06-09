▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

指揮中心昨（8）日在疫情記者會上表示，病例數有緩步逐漸下降趨勢。不過ACIP召集人李秉穎認為，長遠來看，目前趨勢還是平的一條線，換句話說，「還沒看到下降趨勢」，但何時會走到下坡，也沒人有把握。且要到疫情完全平息，最樂觀是9月，但可能要拖到10月，「說不定會拖個尾巴。」

李秉穎在《新聞放鞭炮》中提到，疫情就像先前預估的，波會是平的狀態，不是突然上升、下降，但要說轉折點到了沒，他個人也還不曉得。醫師解釋，主因在於要看長遠的趨勢，目前看起來是「平的」一條線，所以「還沒看到下降趨勢。」至於要到何時，他也坦言，沒人有把握，不過本來就估計疫情會影響3至4個月，所以要再觀察一段時間，說不定近期就會往下降。

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本土疫情似乎也有「北下南上」的走向，李秉穎則認為，北部地區的轉折比較早出現，因為高峰也較早，不過中南部應該只會差一兩個星期，不會相差太遠。

只是，要到疫情「完全平息」李秉穎預估，9月有希望，但這是最樂觀估計，因為中間可能還是有變數存在。他舉日本為例，他們在1月的疫情，到現在6月依舊還沒完全平息。醫師更直言，也可能會拖到10月「說不定會拖個尾巴。」而國人要想下個月就能出國的計畫「大概沒那麼快。」