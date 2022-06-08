張文傑／恐怖情人退散　跟蹤騷擾依法得羈押

▲《跟騷法》已經上路，制定目的是為了降低遭跟蹤騷擾被害人的風險，讓民眾免於恐懼跟蹤騷擾。（圖／視覺中國CFP）

據報載，A於民國111年6月1日上午八時至晚上八時，為與前妻複合，瘋狂撥打兩百四十餘通行動電話、五十餘通LINE電話騷擾前妻，同時守在前妻工作場所外，坐在車上長時間守候盯梢，逼迫前妻與他會面。警方獲報前往告誡，A短暫離開，不久又返回守候，因見不到前妻，不斷打電話或傳LINE訊息：「你讓我等快一天」、「不用叫警衛來看」、「就是要押你」、「抓不到你誓不為人」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等威脅、仇恨言語進行恫嚇，晚間再到前妻的住處門口盯梢，還丟擲玻璃飲料瓶，造成玻璃碎裂滿地，警方將他逮捕送辦。

檢察官認定，A涉嫌《跟蹤騷擾防制法》（下稱《跟騷法》）第18條「實行跟蹤騷擾罪」、《刑法》第305條恐嚇等罪，且有事實足認有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

《跟騷法》的制定，是為了降低遭跟蹤騷擾被害人的風險，讓民眾免於恐懼，因此這部新的《跟騷法》，係將反覆持續的跟蹤騷擾入罪化，並且早期就讓警察機關介入調查、告誡。被害人、檢察官跟司法警察更可以透過聲請保護令，讓法院核發保護令，禁止加害人實施跟蹤騷擾行為、要求遠離特定場所、完成治療處遇計畫，以及其他必要的防止措施，來保護被害人。《跟騷法》也已於2022年6月1日正式施行。

須注意的是，目前民眾經有關機關大力宣導，概略已知悉《跟騷法》第3條規定了八類跟騷行為，包括：跟蹤、尾隨、歧視、通訊干擾、追求、寄送物品、出示有害名譽訊息、冒用個資購物等範圍，但要注意的是，雖然跟騷行為的範圍很大，這些行為還必須符合幾個要件，包括：

第一、 行為態樣：以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人。

第二、 反覆或持續：這些行為是反覆發生，或是具有持續性。

第三、違反意願：被害人並不想遇到這些行為。

第四、與性或性別有關：如果是記者基於報導目的，而和性或性別無關的跟追，或像奧客不滿意店員服務，而連續兩天站在店外一直瞪著（監視）店員，這樣的情形就不符合《跟騷法》的跟蹤騷擾行為定義，這還是回到《社會秩序維護法》的跟追規定。另外，如果被害人被跟性或性別有關的行為跟蹤騷擾，加害人另外跑去跟蹤騷擾被害人的家人時，即便對被害人家人的行為跟「性或性別無關」，也是《跟騷法》禁止的跟蹤騷擾行為。

第五、使被害人心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

如果加害人行為縱使有上開所述的八類行為，但缺少了一個構成要件，例如加害人之行為並非「與性或與性別有關」，就不能依《跟騷法》處置。另外，為了更周延的保護被害人，《跟騷法》第21條也把「攜帶凶器或其他危險物品實行跟蹤騷擾行為罪」、「違反保護令罪」納入預防性羈押的範圍，當有事實足認行為人有反覆實行之虞，法院可以在必要時予以羈押。

但本案A所實行之跟騷行為，似乎不符合「攜帶凶器或其他危險物品實行跟蹤騷擾行為罪」，檢察官為何可以聲請羈押，而法院也會裁准呢？原因在於，A對其前妻恫嚇：「就是要押你」、「抓不到你誓不為人」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等言語，已同時構成《刑法》第305條之恐嚇罪，因此檢察官依《刑事訴訟法》第 101-1條第1項第4款：「被告經法官訊問後，認為犯下列各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押之必要者，得羈押之：四、《刑法》第304條之強制罪、第305條之恐嚇危害安全罪」、第 114 條第1款但書：「羈押之被告，有下列情形之一者，如經具保聲請停止羈押，不得駁回：一、所犯最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪者。但累犯、有犯罪之習慣、假釋中更犯罪或依第一百零一條之一第一項羈押者，不在此限」等規定，向法院聲請羈押，並獲法院裁准。

綜上所述，《跟騷法》旨在防範跟蹤騷擾行為，防止危害他人身心安全、行動自由、生活私密領域、資訊隱私及防制性別暴力等，若有人貿然實施跟騷行為，公權力將適時介入以保障被害人，維護社會秩序。另該犯罪行為只要符合法律規定之羈押條件，檢察官認為須羈押被告以防止被告再犯藉以保護被害人，即得向法院聲請預防性羈押。

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●張文傑，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。