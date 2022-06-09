桃園8歲女童被繼父巴頭！影片流出引眾怒　真相曝光只有無奈

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市一名機車行老闆因用報紙捲打8歲繼女的頭，影片在網路上傳開，引發眾怒。不過，老闆到案後向警方表示，因為孩子愛說謊、偷東西，在學校欺負同學，甚至教5歲女童玩刀，多次管教都沒用，實在氣不過才會動手；而挨打的繼女經醫院驗傷確認身上沒有明顯傷勢，後續社工會進行評估是否需要安置，全案已交由警方偵辦當中。

▲女童被要求罰站並將雙手舉高。（圖／翻攝爆料公社，下同）

近日有多段影片在網路瘋傳，內容為機車行老闆將店裡的鐵捲門拉下，要求女童罰站並雙手舉高，並大聲責罵「妳不會停止撒謊的，對不對」、「妳剛剛騙我耶」、「愛說謊的小孩」，接著以報紙捲猛打女童的頭部。影片曝光後引起部分網友怒火，並紛紛湧入機車行的臉書粉專、Google評論留言洗版，「你是孩子的爸爸嗎？孩子都被嚇到狂發抖了」、「就算她做錯什麼？長期這樣打，她會變正常嗎？」、「這種教育方式太超過了」。

桃園警分局警員在網路上也看到相關影片，隨即主動聯繫機車行老闆及其妻子到案說明。老闆向警方表示，自己是女童的繼父，因為就讀小學二年級的孩子長期說謊、偷東西，還會在學校欺負同學，夫妻倆多次勸導、管教都沒用，後來孩子竟在家中教5歲女童玩刀，導致對方被割傷，一時氣憤才會在機車行動手管教，事後也感到很後悔。

▲網友們雖然認同做錯事就該懲罰，但不應該打小孩的頭部。

據了解，事情之所以會鬧大，是因為女童母親為了證明有在管教孩子，將影片傳給阿嬤，沒想到阿嬤把影片外流，引發軒然大波。事後社工帶女童到醫院驗傷，確認身上並無明顯傷勢，後續會進行評估是否需要安置，全案也已交由警方偵辦當中。

部分網友在了解事情的來龍去脈之後留言感嘆，「雖然看了很不忍心，但是做錯事本來就該罰，況且又是這種霸凌別人家小孩的情況」、「人命耶！不是在開玩笑，現在不教訓，鬧出人命是賠得起嗎？」；但也有另一派網友認為繼父有管教過當的疑慮，「可以管教，但請不要打小孩的頭」、「管教小孩真的不要打頭和甩巴掌，撇開自尊心不說，身體會受傷的」。

▼女童疑似因雙手舉高而僵直，一度連吃飯都有困難。

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