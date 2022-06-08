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新北好茶春季包種茶評鑑　坪林第四代茶農李傳清奪特等獎

▲天地人和釀出頂級新北好茶 坪林茶農李傳清奪冠軍特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北坪林第四代茶農李傳清奪特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區農會辦理新北好茶春季包種茶評鑑，由坪林區李傳清從1631點茶品脫穎而出，勇奪特等獎，今（8日）於市政會議頒獎，市長侯友宜勉勵農友在製茶技術上的用心，以及肯定春茶比賽嚴格執行農藥安全檢測，讓民眾安心喝好茶。新北市農會及坪林區農會更同步推出兩商城優惠好禮三重送，鼓勵大家喝好茶以行動支持農友。

農業局表示，「新北好茶-文山包種茶評鑑」為北臺灣年度最大規模的評鑑賽事，透過每年舉辦持續提升比賽茶品質，111年評鑑歷經6天馬拉松式的賽事評比，共計有1631點茶品參賽，相較往年春茶1400-1500點數更多，其中選出唯一1點特等獎，獲獎機率僅0.06%，由製茶傳承4代的茶農李傳清奪得。

▲天地人和釀出頂級新北好茶 坪林茶農李傳清奪冠軍特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲特等獎李傳清與妻子兩人共同管理3公頃茶園。

今年第3度奪下茶王稱號的李傳清，擁有50年以上製茶經歷，他表示自己從小就開始幫阿公及爸爸做茶，當兵結婚後開始專心製茶，平日由他與妻子兩人共同管理3公頃茶園，年產約3000斤茶葉，要得特等獎的機率非常低，各家茶農製茶技術都差不多，除了天氣、土質與人的調配外，最重要的還是用心管理，才能做出好茶。

擔任本次評審的茶業改良場文山分場長蘇彥碩表示，今年春季氣候穩定雨量適中，茶樹生長良好，產量較往年增加2-3成；同時製茶期間晴天日數多，製茶條件良好，茶湯的乾淨度與花香的持久度都特別突出優於往年，比賽茶的品質好得很平均，消費者可以安心購買。

坪林區農會表示，新北市農會與坪林區農會同步設立網路銷售專區，民眾不用至產地，即可於「新北市農會真情食品館」及「坪林區農會」訂購到優質比賽茶。7月底前訂購更可享好禮三重送，好茶訊息可洽「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

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