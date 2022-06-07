彰基名醫邱足滿遭不續聘！怒寫公開信：欺負小員工　衛福部要查

▲邱足滿退休前遭不續聘，衛福部要查。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者柯振中／綜合報導

彰基醫院近年有名醫公開指控，遭到院長陳穆寬不當對待，百大名醫邱足滿6月底也將離開，丈夫蕭信昌更是出面砲轟。對此，衛福部次長石崇良說明，會去函要求院方提出報告，了解不續聘原因，並確認醫師權益是否受損。

邱足滿日前發表一封公開信，陳述自己付出四分之一世紀的青春與熱忱，卻收到院方無理由的不續聘通知書，讓她相當驚訝與不解，想與人資單位、主管、主任討論，但完全沒有音訊，寄信也沒有收到回覆，瘦到這種欺凌對待的，還有前副院長陳堯俐醫師、肝移植大師柯志燃醫師。

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邱足滿認為，去年底丈夫因為彰基解聘案上過媒體版面，難道因為她是當事人的妻子，因此被秋後算帳嗎，就算後來被迫調動到其他分院、減少門診，依舊沒有自提辭呈，持續認真提供醫療服務，卻遭到如此對待，難道私人財團法人醫院可以恣意妄為欺負弱小員工，只因主治醫師不受勞基法保障嗎？

▼衛福部將介入調查彰基近期的風波。（資料照／記者許展溢攝）



對此，前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌也寫了一封公開信，指控彰基高層多次無預警、無溝通討論，任意調動邱足滿的門診，雖然妻子感到委屈，但也默默承受、配合，卻面對突如其來的契約期滿不續聘公告，被迫離開醫院。

蕭信昌透露，近幾年來彰基院長霸凌、排擠員工與醫師，類似事件不斷重演，當初他離開後隱忍下來，是因為「家裡還有肉票（邱足滿）在他（陳穆寬）手上」，但現在肉票被處決，他也沒了懸念，決定大聲說出來，並做點事，否則自己將成為幫兇。

對此，根據《中央社》報導，衛福部次長石崇良，衛福部有權督導，將去信要求提出報告，審核醫院的人事制度，確認醫師權益是否有受損，也會了解不續聘原因。

而針對邱足滿醫師、蕭信昌醫師的公開信，彰基7日晚間也正式回應，強調邱足滿醫師是經過正常程序評核後，決定契約期滿不繼續委任，蕭信昌醫師則三番兩次發表不實言論，已造成院方傷害，將保留法律追訴權。

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