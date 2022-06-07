彰基名醫服務30年被逼走！「點名院長陳穆寬」公開霸凌內幕

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《白色巨塔風暴！彰基近10醫師爆「被離職」 秀傳卡位接手》，名醫邱足滿日前發布公開信，表示自己在可退休的前十天，收到院方沒有理由的不續聘通知書。而稍早，她更替前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌公開發信，直指「彰化基督教醫院長陳穆寬，不只是在霸凌羞辱醫院的員工， 更是在羞辱醫療這個行業的所有人」。

榮獲百大名醫的皮膚科永久主治醫師邱足滿在臉書上貼文，替前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌公開發信。蕭醫師的公開信先寫道，「公開發信表達被彰基無端不續聘的邱足滿醫師是我的太太」，邱足滿自1997年就在彰基服務，專注於皮膚免疫疾病的診治，除了口碑佳，更是彰基皮膚科就診病人最多的醫師，不過，對方從來沒有想離開彰基自行開業的念頭。

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蕭信昌表示，過去半年，彰基高層多次無預警、無溝通討論，就任意調動邱足滿的門診，對方雖感委屈，但也默默承受配合。然而，「面對醫院突如其來，未有隻字片語說明，更拒絕溝通的契約期滿不續聘公告」，邱足滿被迫在6月30日離開彰基，除了難過外，他感覺到對方少有的憤怒。

▲彰基傳霸凌。資料照，與本文無關。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「我知道這是陳穆寬院長對我個人的欺淩，強行逼走我後，毫無節制的禍延我的家人。」蕭信昌透露，近幾年來，彰基院長霸凌排擠員工醫師，類似事件不斷重演，當初他被迫離開之所以隱忍下來，無非是「家裡還有肉票在他手上」，但現在處決了，他也沒懸念了，是該大聲說出來並做點事的時候，否則「我將成為他加害下一個彰基人的幫凶」。

蕭信昌表示，他在彰基耳鼻喉科工作30年，嚴格說起來是陳穆寬院長的學長，對方醫療能力和學術工作都很優秀，成為國內醫學中心最年輕的院長，至於他則是盡心為病患診治，「從來就談不上和他有任何競爭關係」。

不過，蕭信昌2020年11月正在開刀時，突然接到院長的電話，對方劈頭開罵「不會開刀就不要開刀，不會照顧病人就把病人轉給會照顧的醫生。」原來，是一位剛開完腮腺的病人因傷口癒合不好，改去對方門診看診。隔了兩天，陳穆寬更對蕭信昌說，「開這種刀也會感染，醫學中心不是你該待的地方。」

蕭信昌繼續說道，同年12月，蘇金泉部長下令住院醫師不可以跟他的刀，也不可以照顧他的病人，若不照做就不能考專科，而自此之後，以前和他比較有話聊的主治醫師，一個一個被叫到院長面前，「要求他們不要再跟我講話」，他從那時就只能開一些簡單的手術。

蕭信昌也透露，當時曾有個住院醫師協助他替病人縫傷口，結果院長就在恢復室前破口大罵，因此後來住院醫師看到他，也只敢躲得遠遠的。他坦言自己曾試圖找部長溝通，想問這個懲罰的原因是什麼、期限到哪？可對方不接他電話、不回郵件，後來他索性衝到對方診間直接詢問，結果對方卻說「要走趕快走，不要害我被罵。」

正因如此，蕭信昌遞了辭呈，在2021年離開工作30年的彰基耳鼻喉科。「你問我是不是跟他有什麼衝突？是不是哪裡得罪了他？」蕭信昌坦言自己根本不知道，在彰基，這已經是醫師日常，口腔外科幾個醫師被霸凌後，出走的方式也一模一樣，「更不用說去年發生的視網膜權威眼科部主任被羞辱後憤憤然離開，和即將被逼不續聘的國內六大換肝名醫之一的陳堯俐前副院長。」

「先在公開場合侮辱你，再調離拆解你長年建立的團隊。」蕭信昌無奈表示，縱使如此，院方也只會對外宣稱人力流動是醫院常態，不回應任何質疑。

「彰化基督教醫院長陳穆寬，不只是在霸凌羞辱醫院的員工， 更是在羞辱醫療這個行業的所有人。」蕭信昌最後更說，這群人本來是台灣最信賴也最受尊敬的人，如今卻變成這樣，「期盼長老教會總會能為台灣人民找回神愛世人，醫療濟世的初衷。」針對蕭信昌說法，截稿前尚未取得彰基回應。

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