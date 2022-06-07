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不忍了！名醫指控不當對待　彰基發1545字聲明反擊說明始末

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲名醫邱足滿指控彰基發聲明稿。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院皮膚科名醫邱足滿及丈夫也是前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌，公開po文遭到院方不當對待，被迫離職，彰基原以「醫師個人的想法，院方予以尊重」，對外回應冷處理，但風暴越滾越大，今天（7日）晚間近8點正式發布長達1545字聲明還原始末，強調報導不實，也並將保留法律追訴權。

以下為彰基回應邱足滿醫師及蕭信昌醫師控訴本院聲明稿：

民國111年6月4日本院邱足滿醫師發表公開信函表達對於委任契約期滿不繼續委任一事，因近期正逢台灣中南部疫情達到高峰之際，本院正在全力防疫，本來不予回應，但這幾天邱醫師連續於臉書及透過媒體發布偏頗訊息，對本院防疫事工影響甚大，本院提出以下聲明稿回應，以正視聽，期能盡速平息風波，回歸專心防疫。

目前彰化基督教醫療財團法人共1,044位醫師，自陳穆寬教授就任院長四年半以來，僅4位主治醫師契約期滿未繼續委任，比例甚低，此實為正常人事審酌之結果。

近年來本院深耕在地醫療，以「深根建造‧謙卑服事」精神守護彰化、雲林、南投各地民眾，更遵循蘭大衛醫師以愛為出發點的醫療精神，積極投入偏鄉醫療，依各偏遠地區所缺乏之醫療科別，差派主治醫師前往當地服務。於差派醫師前往偏鄉時，醫師配合度亦列入繼續委任與否評核考量之一，

▲▼百大名醫邱足滿給彰基公開信。（圖／翻攝自邱足滿臉書）

▲百大名醫邱足滿給彰基公開信。（圖／翻攝自邱足滿臉書）

近幾年本院每位醫師均樂意配合且前往較偏遠之分院支援門診。西元2021年12月通知邱足滿醫師，院方安排其支援二林分院每週一節門診，邱醫師同月22日寄郵件給人資處表示「家中有婆婆以及孩子需要照顧，二基離本人居住地有38公里之遙，本調動之往返將深切影響照顧家人，因此無法配合院方的調動，請院方體恤本人家庭狀況，並審酌勞基法調動原則，針對調動一事委由其他醫師擔任」，又找人資主管質疑此調動違反勞基法，經人資主管告知主治醫師不適用勞基法且符合雙方簽訂之契約內容，始勉強配合支援二林分院每週一節門診。

又於同月24日以通訊軟體LINE訊息通知皮膚科主管「我打算領完年終獎金之後做到3月10號然後離職」，並在臉書發表不當言論，造成院譽受損。然本次經歷偏鄉醫療支援調度，以及其委任契約原就於2022年6月30日期滿，故經正常程序評核後，院方決定契約期滿不繼續委任。

針對今早蕭信昌醫師發表主題：控訴陳穆寬院長「因為蕭信昌醫師剛開完腮腺瘤的病人，開刀後傷口癒合不好，引來院長的責罵，並禁止住院醫師跟刀…等」，蕭信昌醫師顛倒是非，三番兩次在媒體發表不實言論，以片面之詞企圖藉由媒體貶損他人名譽，因與事實有所不符，茲說明如下：

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲院長陳穆寬與總統蔡英文合照。（圖／ETtoday資料照）

該病人於2020年因腮腺良性腫瘤(華欣氏腫瘤)接受蕭信昌醫師手術切除，其術前核磁共振攝影，腮腺腫瘤2.4公分，術後病理報告顯示腫瘤未完全取出，僅取出三塊碎片，合計大小共1.2公分，術後病人抱怨手術部位持續腫大，腫塊仍在，所以第一次回診就打開傷口，共經漫長八次門診換藥及一次手術切開引流，病況仍無好轉，於術後一個半月，蕭信昌醫師只好再度安排電腦斷層檢查，報告顯示懷疑仍然有2.8公分腫塊存在，但蕭信昌醫師竟漠視仍繼續門診換藥六次及手術引流清創兩次，病人因為接受蕭信昌醫師手術後已連續治療三個多月仍未好轉，轉而尋求陳穆寬院長門診求助，院長診視後發現上述情形，致電蕭信昌醫師嚴正告知此醫療行為非醫學中心主治醫師應有的水準。幸好該病人經本院另一位主治醫師切除殘餘腮腺腫瘤，病理報告顯示有2.5公分的華欣氏腫瘤被完整切除，手術後十日完全康復，門診追蹤也沒有復發。

除此案例，蕭信昌醫師之前尚有多次爭議性醫療行為，現舉二例：如某一次手術疏失他未出面處理而導致住院總醫師被掌摑；以及另一位病人術後併發症非預期死亡引發訴訟，經院方善後和解。因彰基是非常注重醫療品質與病人安全之醫學中心，蕭信昌醫師多次爭議性醫療行為，實已不適合再從事住院醫師教學行為，故陳穆寬院長指示暫停住院醫師向蕭信昌醫師學習，此處置並無任何不當，惟蕭信昌醫師卻一再意圖散布於眾不實言論，以誇大之詞貶損彰基與個人名譽，企圖掩蓋真實過程，居心叵測不言而喻。蕭信昌醫師離開彰基後，目前已至非醫學中心之較小型醫院任職。

彰基原基於愛護員工的信念，故不對邱足滿醫師及蕭信昌醫師的控訴做回應，但最近各項不實報導，已造成院方之傷害，本院不得已才提出聲明稿回應，並將保留法律追訴權。

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彰基邱足滿蕭信昌

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