監院反擊藍委「安養院」指控　「出席率非績效指標」盼互相尊重

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監院反擊！藍委指控「安養院」　「出席率非績效指標」盼互相尊重

▲▼國民黨團召開「監察院不是安養院！誰來彈劾失職監委？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團召開「監察院不是安養院！誰來彈劾失職監委？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團8日表示，監察院不是安養院，卻有部分監委出席率低，甚至有監委提案數掛蛋，要求公布監委出席狀況。對此，監察院回應，監委未出席彈劾案審查會，多是因為執行其他公務，絕非無故缺席，且提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷監委工作績效唯一依據。

國民黨立法院黨團上午召開「監察院不是安養院！誰來彈劾失職監委？」記者會，國民黨立委鄭正鈐指出，監察院自2020年8月至今年3月，總共開過22次會議，其中有5名監委出席率低於8次，另外還有4名監委是0提案，直言如果在立法院早就被媒體罵翻了。

監察院晚間發布新聞稿說明，提案彈劾應依調查結果及必要性判斷，單憑提案次數多寡評論委員工作績效，恐失偏頗。

監察院表示，監察委員未出席彈劾案審查會，多是因為執行其他公務，絕非無故缺席，監察院依據憲法及憲法增修條文規定，具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案。

監察院指出，本屆起多位監委兼任人權委員會委員，需要投入大量時間、精力在人權保障與促進之任務。監察委員職權行使具多樣性，因監委積極行使各項職權，相關公務行程早已排定，涉及其他機關及人員，不便改期，導致無法出席彈劾案審查會。

監察院也說，彈劾案因為具有機密性，審查會的排定也具有特殊性，監察委員如果因為其他公務而未能參加，均依規定請假，並非無故缺席。

監察院說明，提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷監察委員工作績效之唯一依據，監察院是以公務人員或行政機關的工作、行為或設施有違法失職之情事為前提，始於調查，終於提出彈劾案、糾舉案或糾正案。

監察院表示，監察委員是否立案調查、調查方式及結果的處理，均屬監委職權行使範疇，依照調查結果，可能對事提案糾正，對人提案彈劾、糾舉，若公務人員涉有違失，但其情節輕微或非屬政務人員、高階公務人員，也可能以調查報告方式，交由機關改善或自行議處。

監察院強調，監察委員並非僅有提案彈劾一種方式，類此均屬監察權行使的核心範疇，監察委員的判斷、裁量應該給予尊重，如果只以監委提案彈劾案數或參與審查會的次數，簡化為委員工作效率的依據，顯失偏頗。

監察院認為，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，監察院是依照憲法所設置，並且賦予特定職權的國家憲法機關，肩負監督政府職能的責任，以紓解民怨、澄清吏治、整飭官箴及保障人權為使命，積極促進政府善治，興國利民。

監察院說，監察院依照憲法獨立行使職權，秉持本毋枉毋縱、公正公允的態度行使監察職權，立法、監察機關本於權力分立體制，各司其職，應該相互尊重。

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