國民黨找往生家屬砲轟火化爭議　民進黨團：政治操弄大可不必

▲國民黨立法院黨團召開「染疫死亡大體24小時內火化！家屬終生遺憾！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，確診死亡者遺體火化時間引發爭議，國民黨立法院黨團7日召開記者會批評指揮中心卸責，還找來確診者往生家屬視訊連線，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，請國民黨不要再利用不幸染疫往生個案的家屬，利用他們的傷痛來做政治操弄，其實大可不必。

國民黨立法院黨團上午召開「染疫死亡大體24小時內火化！家屬終生遺憾！」記者會，黨團總召曾銘宗批評，中央流行疫情指揮中心卸責，國民黨團給予最嚴厲的譴責，同時要求制定相關標準，還找來確診往生家屬王小姐進行視訊連線。

對此，民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，黨團幹事長鄭運鵬表示，指揮中心只有要求24小時通報和雙層隔離，並沒有要求24小時內火化，實務上殯葬業者、地方政府殯葬管理單位都會在24小時內，將遺體裝入雙層屍袋盡速火化，這樣的做法雖然多數家屬捨不得，但是都能夠尊重。

鄭運鵬說，去年與今年的狀況不同，最大的差別在於去年沒有疫苗，包括還沒有注射疫苗的殯葬相關人員也有染疫的風險，所以確診者死亡才會在1天之內火化，不管是檢察官、醫院或殯葬管理單位人員，都有在時間內跟家屬取得諒解。

鄭運鵬說，今年的疫苗接種率很高，各方建議指揮中心都有聽到，政府會盡量在人道關懷、可行方案之下，給地方政府與殯葬業者時間，讓家屬盡量不要有遺憾，中央跟地方政府都可以一起協助，「請國民黨不需要再讓家屬在這個時間點上，出面配合國民黨做政治議題的操作」。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，台灣去年主要是在防治Delta突變株，當時的傳染力高、死亡率高，加上國內的疫苗接種率不足，因此很多政策相對比較緊縮，台灣接下來要走向與病毒共存，而且目前的疫苗接種率已經超過八成，希望可以慢慢地恢復正常生活。

林靜儀說明，為了讓過世的患者不要再接觸到其他人，政府當然希望保護殯葬相關業者及未染疫的家人，「保護的策略跟政策，當然有可以因應適當狀況彈性」，在疫苗接種率達到一定的程度之後，社會已經可以慢慢適應、了解Omicron這隻突變株，政府在政策上也會逐漸調整。

林靜儀指出，在時空背景、疫苗接種比例、病毒突變株狀況不同等情況下，如果有特殊情況，法規上也會給予彈性，可以有人道通融的考量，請國民黨不要再一直利用這些不幸染疫往生個案的家屬，「利用他們的傷痛來做政治上的操弄，我覺得大可不必」。