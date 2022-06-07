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學校停課團膳食材擺到爛　國民黨團請命：納入紓困補助

▲▼國民黨團召開「停課中 校園團膳撐不住 孩子午餐誰來顧？」記者會 團膳業者出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情進入高原期，國民黨立法院黨團7日舉行記者會示警，嚴峻的疫情導致中小學及幼兒園大規模停課，對負責營養午餐的團膳業者來說，停課等於沒工作、沒收入，契作食材腐爛，最後只能做為廚餘、堆肥，呼籲教育部能將團膳業者納入這次紓困補助的名單內。

國民黨團上午舉行「停課中，校園團膳撐不住，孩子午餐誰來顧？」記者會。

書記長萬美玲表示，累計到6月5日，全國有6319所學校實施遠距教學實體停課，學校端為了因應疫情做出非常多的措施，由各校校長動員全校老師、行政人員、志工投入，但是教育部竟然獨漏對於學校團膳業者補償措施，去年教育部對於團膳業者還會提供相關紓困、補貼方案，今年紓困完全沒有團膳業者，業者只能自生自滅。

萬美玲表示，停課政策是由教育部規定，再由各縣市政府因地制宜，結果造成團膳業者損失，卻要縣市政府自行處裡，或許六都預算可以籌編補貼業者，六都以外的縣市怎麼辦？要團膳業者損失自己吞下去？教育部還有20億元的紓困預算，可以「移緩濟急」，教育部必須深切檢討，提出紓困方案，立即給予團膳業者因停課造成食材耗損和人事成本的補貼。

萬美玲建議，另外針對因為疫情停課，制定營養午餐退費標準，不能讓團膳業者片面承擔損失，更要求教育部長、國教署長明天必須提出專案措施，說明如何維繫團膳與教育部間的伙伴關係，讓孩子能夠在下學期，一樣能夠吃得到高CP值的營養午餐。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，學校團膳午餐業者是專營事業，稅制上被要求只能做學校營養午餐，不能有其他營業項目，做生意當然有風險，但是面對疫情，團膳業者不能作外帶、不能做促銷，孩子有上課，業者才製作營養午餐，才有錢賺，上課天數200天，但業者營業天數只有160天，經常接到學校早上9點、10點通知當天停課，更多是前一晚10點、11點接到停課通知，大量契作預定食材勢必造成損失。

陳明信指出，團膳業者在教育部、衛福部嚴格監督下，以最好的食材，最高的CP值，低於市場最低的價格，做出營養可口的午餐，一但遇到停課，業者是以200天的成本去攤提160天的收入，希望教育部能將團膳業者納入這次紓困補助的名單內。

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