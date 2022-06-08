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交長點頭台鐵票價可漲「先做到2關鍵」　2024年公司化可調整

▲▼端午節連假台鐵高鐵客運返鄉民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵做到安全及服務品質提升，將可調整票價。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵事故不斷，除安全改革外，票價20多年凍漲也讓台鐵財務虧損黑洞擴大，交通部長王國材今(6/8)接受專訪被問及台鐵票價議題時，王表示，台鐵票價並非不能調，若把安全和服務做好，台鐵公司化那年(2024年)調整票價都沒問題。

王國材今接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪，主持人王時齊問及台鐵每年人事負擔百億元，但票價又不漲？王國材表示，台鐵過去5年平均一年虧50億元，「票價調整並非不能調，這段時間把事情做好，公司化那年(2024年)調整票價都沒問題」。

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王國材強調，台鐵發生兩起重大事故後，大家覺得重點是組織改革，這時候若提出的改革是票價提高，很多人無法接受，特別是台鐵的誤點問題，高鐵和捷運較為準點，但台鐵大家沒那麼信任，他希望公司化後，台鐵可以達到準點。

▲▼ 交通部長王國材接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪。（圖／翻攝直播）

▲交通部長王國材接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪。（圖／翻攝直播）

針對台鐵傳誤點，王國材也點出關鍵原因，王指出，他期待台鐵未來服務準點，台鐵誤點問題不能怪員工，台鐵採購列車是「萬國列車」，每個司機員要會開兩種以上列車，台鐵總共有23種列車，但捷運每條線都是一種列車，較為簡單，司機員只開一種車。

王國材表示，台鐵有23種車種，現在也開始簡化，已陸續把復興號和莒光號等汰舊換新，並採購EMU3000型城際列車和EMU900型區間車，慢慢汰換，檢化為比較簡單車種，是未來可提高服務品質的重要措施。

王國材強調，台鐵票價調漲並不是不能談，先把安全和服務做好，大家再來談，如果有成果，票價調整他覺得沒問題，可以調，沒調整前就透過補貼方式補貼票價差額。

至於台鐵公司化後是否可跟高鐵一樣？王國材說，期待服務準點是基本要求，台鐵轉型過程中慢慢走上捷運和高鐵的服務水準是目標，台鐵和高鐵有相輔相成角色，未來就像日本一樣，新幹線到北海道，一下來就接在來線到每個小站去玩，雙鐵未來也可整合，高鐵下站來後轉台鐵，台鐵也不用擔心，高鐵不可能設那麼多站，台鐵240多個車站，每個精緻旅遊的點都在台鐵，外界擔心台鐵會不會被高鐵吃掉，以日本為例，都是並行的。
 

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