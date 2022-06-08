出入境旅客指引條件曝光　交長：打滿三劑、團進團出

▲南韓旅遊鬆綁，未打疫苗也可入境免隔離。（圖／達志影像／newscom）

記者李姿慧／台北報導

南韓今(6/8)起旅遊鬆綁，無接種疫苗者入境免隔離，台灣國境何時開放？交通部長王國材今接受YahooTV 《齊有此理》專訪表示，觀光局已準備好出入境旅客指引，包括2天前要有PCR陰性證明，須打滿三劑，另要團進團出，短期內將報指揮中心核定，實施日期仍要看疫情狀況。

王國材表示，觀光局都準備好「出入境旅客指引」，包括需要有兩天前的PCR陰性證明，讓大家放心，國外Omicron變種病毒很多，很怕會進來；另外就是打滿三劑，然後會要求團進團出，出境和入境指引做好了，短期內會送到指揮中心核定，彈實施時間仍要看疫情判斷狀況。

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▲交通部長王國材接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪。（圖／翻攝直播）

主持人王時齊詢問未來國境開放，開放國外觀光客進來是否以團優先或是個人自由行？王國材表示，國外觀光客的觀光簽證，不管是團或個人都是觀光簽證，他個人覺得從指揮中心和外交部討論來看，依據外交部角度，觀光簽證無論是個人和團是一起的，未來究竟是同時開放，或是從團開始，待疫情有些確定後，再決定要不要有優先順序，或是同時，不要限制團或個人。

針對目前入境檢疫仍要7+7，未來是否減少及何時可出國玩？王國材表示，這題目觀光業與他座談時提出很多，也舉了各國邊境管制鬆綁狀況，在擴大防疫會議也做了些討論，現在7+7，下階段是不是3+4或是還有更下個階段，考量目前每天確診約7萬、8萬，仍在高原期，國外還有Omicron變種病毒，需考慮國內中重症醫療量能負擔，要不要在高原期開放讓國外帶來更多變種病毒，是指揮中心考慮的。

▲ 交通部長王國材接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪。（圖／翻攝直播）

王國材說，目前防疫會議仍在做些在討論，7月15日推出觀光振興方案，先在國內國旅練兵，很多國人想出國，可趁此機會先國旅，國內很多景點不會比國外差，趁有振興補貼去看看國內各個景點，雖然觀光還沒開放，透過60億元振興讓大家先在國內玩，也挖掘台灣好山好水。

