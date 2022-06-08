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避免國定假日不出勤重演　交長曝台鐵勞資子法協商關鍵

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵預計2024年掛牌成立公司，相關子法將於年底前完成修訂。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵事故不斷，交通部推動安全改革之一為台鐵2024年掛牌公司化，交通部長王國材今(6/8)接受專訪時表示，下一步公司化16項子法年底前要通過，這次有6個月充裕時間勞資溝通，每個子法將與工會溝通至少3個月以上。至於國定假日不加班是否不會再重演，王強調盡量朝這方向來走。

王國材今接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪談及過去中華郵政、桃園機場和港務公司都曾推動公司化，為何只有台鐵公司化會卡關？王國材表示，台鐵員工組成背景，比該三家公司更複雜，運、工、機、電各有不同背景，有修鐵路、開車或車站服務，每個想法都不一樣，確實台鐵公司化過程溝通比以前三個公司複雜；台鐵員工很努力工作，9成以上都很優秀，但的確特考進來後，他們不太想改變公務員這個保障，不喜歡因公司化讓他們承受更大壓力或工作不保。

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立法院日前通過「國營台鐵公司設置條例」，YahooTV 《齊有此理》主持人王時齊問及王國材面對台鐵端午停駛危機如何拆彈，王國材表示，他不敢說拆彈，但最重要一點，除社會共識，立院跨黨派支持，給他最大支持力量，最重要是不斷溝通，薪資福利、歷史負債以及未來經營政策性因素的協助，不斷溝通，自太魯閣號事故後不斷進行，進度比他想像困難，要讓1.5萬個員工都了解不容易，現在公司條例通過還要繼續溝通，年底前還有16個子法。

王國材說，國營台鐵公司設置條例是母法，是規範政府應辦事項，子法包括薪資、福利和組織章程等，母法授權的16個子法草案快完成了，年底前要通過，這次有充裕時間，每個都要好好跟工會討論，每個子法要有至少3個月時間跟工會討論，不要11月才拿出來。

▲▼ 交通部長王國材接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪。（圖／翻攝直播）

▲交通部長王國材接受YahooTV 《齊有此理》節目專訪。（圖／翻攝直播）

被問及未來國定假日是否台鐵不會再有不加班，王國材說，盡量往這方面來走，過去工會用不加班方式，希望把公司化時間延後，或是希望好好討論，工會和幹部站在會員權益立場，雖然造成不方便，他會不高興，但他還是很敬佩工會為會員爭取權益，還要去說服會員，現在起到年底有6個月時間，台鐵透過勞資溝通和交通部協助，也有勞動部幫忙，期盼勞資好好溝通。

王強調，這一個公司不是交通部的公司，是台鐵同仁的公司，公司轉型過程應該是更多員工參與，應該讓更多對台鐵未來期待的聲音放進來。

主持人也問及台鐵為何事故不斷，是否員工心態稍嫌散漫？王國材說，大部分員工很認真，的確有些員工可能標準作業程序無法落實，台鐵運工機電一條鞭到總公司，站務員老闆在總公司的運務處，司機員老闆在總公司機務處，未來公司化後，將採分區責任中心，把中央集權變成地方分權，各地整合運工機電管理，若有員工散漫，可以就近管理，讓每個工作一致，不要有的認真，有的散漫，可透過地方責任中心管理。

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