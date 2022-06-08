小丁正妹「電梯交纏男友」太惹火　下半身快看光！網瘋朝聖

▲Wawa身材超好。（圖／翻攝自IG／Wäwa Hsü）

記者周亭瑋／綜合報導

先前穿小丁爆紅的正妹Wawa，在台中被封為「保時捷女神」，身材火辣的她經常在IG分享養眼照，也不吝與男友放閃，日前Wawa曬出與男友交纏的畫面，再掀轟動，吸引大票老司機朝聖。

本站先前報導《穿小丁逛超商！正妹辣秀「白皙長腿」視角噴鼻血 本尊身分超衝擊》，正妹Wawa當初因穿黑色丁字褲逛超商，引起廣大關注，除了收穫大票粉絲，也引來負面聲浪，質疑她是飯局妹。

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▲Wawa放閃男友。（圖／翻攝自IG／Wäwa Hsü）

不過，Wawa透露，自己從事保養品生技產業，薪水不固定，一切都是看業績，她買的東西都是靠自己一點一滴辛苦存來的，會賺也敢花的她，覺得一切都很值得。

翻開她的IG，Wawa經常大方秀出好身材，還喜歡分享和男友的合照，只見兩人在電梯中，她媚惑地勾住對方脖子，下半身只穿著黑色小丁，這幕不僅超惹火，更閃瞎一票網友。

▲她IG已累積8.4萬粉絲。（圖／翻攝自IG／Wäwa Hsü）

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