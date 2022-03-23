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穿小丁逛超商！正妹辣秀「白皙長腿」視角噴鼻血　本尊身分超衝擊

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲短短1小時吸引近7000人按讚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

超商內最火辣的風景！一名男網友在臉書貼出照片，只見畫面中的女子穿著白色運動內衣和黑色小丁，大方展現白皙光滑的皮膚，讓人看了不禁臉紅心跳。貼文才發出短短1小時多，就吸引超過6000人朝聖按讚，其中還有網友神出辣妹IG，原來她來頭不小。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「在超商捕捉到蠻開放的女孩。」從照片可見，留著長髮的辣妹雖然戴著白色帽子、粉色口罩，但微微瞇著的眼睛卻藏不住清新可愛的氣質；而狂吸旁人目光的，無非是她穿著白色運動內衣，還有那件黑色丁字褲，微露酥胸，也大方秀出螞蟻腰和逆天長腿。

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超惹火的照片曝光後，吸引大票網友留言回應，「在哪裡？我馬上過去」、「道德在哪裡？尊嚴在哪裡？底線在哪裡？聯絡方式在哪裡？IG連結在哪裡？」、「求IG」、「美化市容的模範生」、「想捕捉」、「我需要網址，做學術研究」、「我就問哪一家門市？我馬上到」、「身材真好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲本尊回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

值得一提的是，該張照片也釣出本尊娃娃親回，「這看起來是丁字褲！」事實上，娃娃在IG上擁有5.1萬名粉絲，而該張照片則是她在前年10月所拍攝並發布的。娃娃在IG介紹自己是「一台911的媽」，其實她不只在IG放送火辣照片，也時常曬曬自己的愛車，因此，不少網友也早已認出她，直呼「認識你的都知道吧！台中保時捷女神」、「台中女車神」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／wawa00321）

▲娃娃常在IG分享日常生活。（圖／翻攝自Instagram／wawa00321）

除此之外，由於留言串中也有些許網友狠酸，所以娃娃也在自己的IG限動上回應，「謝謝你們我看到了，這留言真的讓我哭笑不得，有人問包包是正品嗎？有人說B奶，有人說飯局妹，有人說我是男的。」言語中透露出無奈。

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