花蓮68天75人染疫死亡！打滿3劑疫苗佔32% 　全未打佔44%

▲花蓮6月7日新增1427新冠確診，累計確診達41893人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣7日新增1427例新冠肺炎確診個案，疫情說明記者會上衛生局長朱家祥表示，中央調整「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，住院病人、陪病者及醫療照護人員等對象，可免除相關入院篩檢及定期篩檢措施。

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▲▼花蓮染疫死亡人數及個案分析。

朱家祥針對目前縣內死亡個案做分析說明，3月31日至6月6日死亡個案共有75位，女生27位、男生48位，其中有30位為機構住民，最年長的個案為104歲，最年輕為43歲，70歲以上的個案佔74.7%；死亡個案的疫苗施打情形，打滿三劑佔32%，一劑未打佔44%。

中央流行疫情指揮中心7日調整「醫院因應COVID-19醫療應變措施」得免除篩檢條件，確診者符合距離發病日或採檢陽性日15天以上至3個月內，得免除相關入院篩檢及定期篩檢措施；而住院病人與陪病者、探病者、急診留觀24小時以上之病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員，均依上開原則篩檢措施，同步適用免除相關之入院篩檢及定期篩檢。

朱家祥表示，台灣出現第一例MIS-C個案，MIS-C為孩童多系統炎症徵候群，因感染COVID-19造成罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，最常發生的年齡層在6-12歲，若兒童及青少年確診後6週內持續發燒且出現：腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等，若有以上任一症狀請家長立即帶孩子就醫。

▲▼MIS-C為孩童多系統炎症徵候群，因感染COVID-19造成罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷。

花蓮校園施打兒童BNT疫苗7日結束，8日起滿5歲之幼童及國小生可向13鄉鎮市衛生所電話預約接種疫苗，並依各衛生所開診時段提供疫苗接種服務；國中生及高中生的部分，需攜帶學校開立之「補接種通知單」，至花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所預約接種。

考量花蓮市與吉安鄉接種人數較多，明日下午13時至17時於「中正體育館」及「吉安國小」針對5-11歲的兒童做設置大型接種站，現場開放現場隨到隨打，國小生及國中生請攜帶學校開立之「補接種通知單」及健保卡；未入園之幼童，請攜帶健保卡；特別提醒，已確診者三個月內不建議施打疫苗。