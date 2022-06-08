台積電熊本徵才「大學畢業70K起跳」　他爆日本人真實反應！

▲台積電在熊本設廠。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「護國神山」台積電在日本九州熊本縣設廠，並開出高於當地行情的薪資廣吸人才。部落客「日本人的歐吉桑」就直言，最近話題在當地掀起很大回響，甚至不少日本人超心動，開始認真考慮搬去熊本了。

日本知名半導體產業觀察家「Takeshi Hattori」先前指出，台積電在熊本徵才，開出大學畢業月薪28萬日圓（約新台幣7萬）、碩士畢月薪32萬元日圓（約台幣8萬）、博士畢則月薪36萬日圓（約新台幣9萬）；另外，還有4個月年終獎金、再計個人績效分紅，其招募人數多達1700人。

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對此，「日本人的歐吉桑」今在臉書分享笑說，「這是這幾天在日本引起很大話題的新聞。很多網友誇獎待遇，並開始認真考慮搬過去熊本縣的事情，熊本薪資平均大概20萬日圓左右，比起來這個相當高，而且那裡物價很便宜。」

▲台積電在熊本徵才一事，最近在日本掀起熱議。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

而台灣網友們則紛紛回應，「比當地SONY分公司給的還高，幾乎給到關東價了」、「日本社畜文化適合台積電」、「日本人超適合、哈哈」、「熊本熊擁抱台積電」、「台灣輪班星人VS日本工作文化，這是矛盾大對決吧」、「熊本是個好地方，以前我也在那邊待了幾個月的時間」。

值得一提的是，據《日經中文網》報導指出，台積電在熊本的工廠，開出薪資是日本國內博士畢業生的起始工資，許多企業都傳出「工程師被台積電挖走」的案例。

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▼大學畢業起薪28萬日圓。（圖／翻攝自Takeshi Hattori推特）