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月薪最高23萬！台積電等26大廠聯合徵才　不限學經歷也有40k

▲「月薪最高23萬！」台積電、矽品、合盈光電聯合徵才6/11登場。（圖／勞工局提供）

▲月薪最高23萬！台積電、矽品、合盈光電聯合徵才6/11登場。（圖／勞工局提供）

記者游瓊華／台中報導

國際訂單需求攀升，國內科技廠也積極徵才，包括台積電、矽品以及合盈光電等26家大廠6月11日舉辦聯合徵才，提供1898個職缺，其中合盈光電開出副總等級職缺，月薪最高23萬元，另外，活動現場超過1000個薪資達4萬元以上的職缺，更有過半不限學經歷工作，想要找工作的民眾可把握機會。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕非常重視市民及青年就業，近年在疫情考驗下，仍積極建設、招商引資，富市三經濟政策「前店、後廠、自由港」已奏效，據經濟部統計，台中市今年首季包括商業登記、公司登記及工廠登記(含資本額)等8項經濟指標，皆領先六都、穩坐全國第一，其中「投資台灣三大方案」家數高達245家，創造逾2萬2千個工作機會，促進就業、活絡經濟，台中失業率3.9%也為六都最低，共同打造宜居樂業的幸福城市。

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張大春指出，中科園區近年來也在疫情下逆勢成長，光去年營業額就創新高、突破兆元，加上半導體大廠持續加碼投資擴廠，吸引更多供應鏈廠商及就業人口進駐，據科技部統計，中科總就業人數已達5萬多人。

台中市就業服務處表示，此次活動邀請「護國神山」台積電、封測大廠「矽品精密」及「光學鏡頭」先進光電等知名廠商，均提供上百個就業機會，尤其「光電整合領導」合盈光電，更釋出薪資9萬元以上主管職缺，活動現場超過1000個薪資達4萬元以上的職缺，更有過半不限學經歷工作。

此次活動為台中市勞工局攜手科技部中部科學園區管理局舉辦，時間在6月11日上午10時至12時及下午1時30分至3時30分，分兩場次在中科管理局1樓舉辦2022「迎向科技薪時代」聯合徵才活動，採實體及視訊雙軌方式舉行。

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