為酒女爭風吃醋！男打死友人棄屍　連偷5車花蓮逃到屏東...下場曝

▲莊姓男子與松姓友人唱歌飲酒後發生衝突，遭打死棄屍山野。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、林冠吟／南投報導

莊姓男子與松姓男子等友人去年8月前往埔里鎮某卡拉OK店飲酒歡唱，2人酒醉後，卻為了女陪侍未坐在莊男旁邊，因而大打出手，松男一氣之下竟朝莊男頭部徒手猛打，導致莊男傷重不治，而松男眼見犯下大錯，竟以莊的車子將他載往山區棄屍，並連偷5車從花蓮逃到屏東，17天後才被逮。南投地院審理後，依傷害致死罪等罪，判他應執行有期徒刑8年；至於他另外犯下的8項竊盜罪，應執行有期徒刑1年6月，可易科罰金。

回顧整起案件，25歲的松姓男子和48歲的莊姓男子，2021年8月和一群友人相約前往埔里鎮某卡拉OK飲酒歡唱，不料酒後卻因為女陪侍問題大打出手，松男一氣之下竟失手將莊男打死，事後更偷走莊的車子，將莊男的遺體載往國姓、仁愛鄉界山區山區棄屍。之後便沿路偷取5輛機車、小客車，從花蓮逃到屏東，才於17天後落網。

▲莊男遭松男打死後，因失聯2周被家人察覺有異，報警處理後才讓整起事件曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）



莊男家屬在他失蹤超過期間心急如焚，還在社群網站頻頻PO出照片和尋人訊息，向警方呼籲「希望警方可以趕快跟我們說實情…已經第13天了，再拖下去不是辦法」，也有自稱莊男舅舅的網友PO文痛罵「疫情當下死亡的還都可以辦理後事，我一直在尋找我侄兒（外甥）的屍身…我要找誰求救？他X的最好不要讓我發瘋」，無奈仍等到噩耗。

▲松男打死酒友後，竟沿路偷車將莊男的遺體載往山區棄屍。（圖／記者高堂堯翻攝）



法官勘驗莊男的驗屍報告後，報告中指出莊男屍身腐敗嚴重，但仍可在顱骨表面發現多處紅色外觀呈現、顱底蝶骨區黑色沉澱，推定頭部遭外力傷害，導致顱内損傷、而莊男的第5至6頸椎間可見骨折線1公分併出血痕跡、並有第1胸椎可見骨折3.0*2.0公分併出血痕跡，加上胸部組織腐敗程度不一，因此推定胸部承受力。與松男到案後表示，自己酒後與莊男發生口角衝突，2人扭打在一起，事後他站起來將莊男摔在地上，並持續朝莊男的頭部與腹部攻擊等情形來看相符。

而法官也同時回溯整起案情，發現松男曾表示，莊男因不滿陪酒小姐沒坐在他旁邊因此破口大罵，待陪酒小姐離開後，松男詢問莊男為何不高興，莊男不滿怒瞪松男，2人因而爆發肢體衝突，但從松男的證詞來看，顯然是松男率先出拳痛毆莊男，而莊男事後遭松男壓制在地後，松男而相當不滿，持續朝莊男頭部痛毆，難認松男有任何防衛情形。

▲莊男的屍身被發現時已多處腐敗。（圖／記者高堂堯翻攝）



法官指出，審酌松男與莊男2人僅為同事關係，並不熟稔且無仇怨，僅因偶發事件起口角而發生衝突，衡量松男並無殺害莊男之動機與必要，且松男除徒手攻擊外並未持工具或足以致命之兇器攻擊被害人莊世傑等客觀情況來看，松男應無至莊男於死地之故意。

但法官也表示，松男為具有一定智識程度之成年人，僅因細故與莊男發生爭執，且徒手出拳攻擊莊難之頭部、臉部，其主觀上雖無致被害人於死之故意，但客觀上應可預見其出拳攻擊部位為人體脆弱之處，極有可能造成對方身體重要部位受有傷害送醫仍無法救治，而發生致人死亡之結果。

南投地院審理後指出，審酌松男前有多項竊盜前案紀錄，素行不佳，其僅因貪圖小利，不思以正當途徑獲取財物，反覆為犯下竊案，缺乏尊重他人財產權之觀念，且所為影響社會良善治安，實在不可取；又僅因細故與莊男發生爭執，不思以平和理性方式解決，竟徒手毆打莊男，在莊男倒地後仍持續毆打其頭部、臉部多下，導致莊男因顱內損傷而死亡，又為掩飾其犯行，將莊男屍體載往山區棄置，任由其屍身腐壞，使其家屬毫無莊男音訊而焦急不安，並因此造成家屬難以撫平之創傷，嚴重危害社會治安。

法官認為，考量松男犯後坦承犯行，但至今未與告訴人達成調解、賠償其等所受損害之犯後態度，兼衡其智識與經濟狀況，依傷害致死罪等罪，判處應執行有期徒刑8年；至於他另外還犯下8件竊盜案，則被判處1年6月徒刑，這部分可以易科罰金。